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قرارات اردنية فلسطينية جديدة على معبر الكرامة

الخميس 25 يونيو 2026 07:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
قرارات اردنية فلسطينية جديدة على معبر الكرامة



عمان /وكالات /

اتفق وزيرا الداخلية الفلسطيني اللواء زياد هب الريح، والأردني مازن الفراية، اليوم الخميس، تشكيل لجنة فلسطينية - أردنية مشتركة تضم مدراء المعابر والطواقم المختصة في البلدين، للتعامل مع الاحتياجات والملاحظات اليومية، بما فيها زيادة ساعات العمل على معبر الكرامة، والتنسيق بشأنها، إلى جانب التعامل مع الحالات الإنسانية التي تحتاج إلى السفر أو العودة بشكل عاجل.

كما اتفق الوزيران، خلال الاجتماع الذي عقد على معبر الكرامة، اليوم الخميس، وهو الثاني خلال الأسبوع الجاري، بحضور الطواقم المختصة على المعابر والحدود، العمل على تطوير البنية التحتية على جانبي المعبر، الفلسطيني والأردني، عبر آليات من شأنها جعل إجراءات السفر من وإلى دولة فلسطين أكثر كفاءة وسلاسة.

كما جرى خلال الاجتماع مناقشة الملاحظات والعقبات التي يواجهها المسافرون في ضوء تقليص ساعات العمل على المعبر.

وأعلن الوزير الفراية، في هذا السياق، عن حزمة من المشاريع التطويرية، تشمل تحسين القاعات والخدمات المقدمة للمسافرين.

وأكد الوزيران مواصلة الجهود الثنائية والتواصل مع الشركاء الدوليين، من أجل زيادة ساعات العمل، وصولا إلى تشغيل معبر الكرامة على مدار الساعة، أسوة بباقي المنافذ والمطارات في العالم.

وكانت سلسلة من اللقاءات قد عُقدت خلال الأسبوع الماضي في العاصمة الأردنية عمان وعلى معبر الكرامة، وجمعت الوزيرين بحضور مدراء المعابر والطواقم المختصة، لمناقشة الملاحظات والمعيقات والمناشدات التي أطلقها المسافرون في ضوء الأزمة التي شهدها المعبر بسبب تقليص ساعات العمل.

وشهد معبر الكرامة مؤخرا أزمة خانقة، إذ أدى تقليص ساعات العمل إلى السماح بمرور من 3-4 آلاف مسافر فقط يوميا، فيما ينتظر آلاف آخرون السماح لهم بالسفر عبر المعبر.

وتواصل الجهات المختصة مناشدة المسافرين بضرورة اتباع التعليمات والإرشادات الصادرة عنها، وترتيب سفرهم وفق نظام الحجز المسبق "المنصة" الذي أُطلق من الجانب الأردني، بهدف تنظيم أعداد المسافرين وتسهيل حركة السفر.

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