  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مسؤول أمريكي: إسرائيل انسحبت من جزء من المنطقة العازلة جنوب لبنان كبادرة حسن نية

الخميس 25 يونيو 2026 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول أمريكي: إسرائيل انسحبت من جزء من المنطقة العازلة جنوب لبنان كبادرة حسن نية



واشنطن/وكالات/

كشف مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية عن ان إسرائيل انسحبت من جزء من المنطقة العازلة في جنوب لبنان، وفق ما نقلت عنه وكالة "رويترز".

وقال المسؤول الأميركي: "ينبغي للجيش اللبناني الآن الانتشار في المنطقة التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي".

ولفت المسؤول الأميركي إلى ان الانسحاب الإسرائيلي يمثل بادرة حسن نية تجاه الحكومة اللبنانية.

وأكدت المؤسسة العسكرية في اسرائيل ان هذا ليس انسحابا كاملاً، بل هو جزء من خطة منظمة ومدروسة.

وتتضمن الخطة قيد الدراسة نقل مسؤولية الأمن في بعض مناطق جنوب لبنان إلى قوات الجيش اللبناني، بعد خضوعهم لفحوصات أمنية وتدريبات مكثفة في الولايات المتحدة.

والهدف من التدريب والفحص هو التأكد التام من عدم انتماء هؤلاء الجنود اللبنانيين إلى حزب الله.

ومن المتوقع أن تُبقي إسرائيل، بالتزامن مع دخولهم، على قواتها العسكرية في المنطقة العازلة لأغراض الإشراف والسيطرة والقيادة.

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو متحديا بنود مذكرة التفاهم الأمريكية-الإيرانية: سنحافظ على “المنطقة الآمنة” في جنوب لبنان ولا توجد غزة ولن يبقى منها شيء..

هآرتس: الإدارة الأمريكية تعود إلى رام الله بعد فشل الكذبة التي روّجها نتنياهو حول مساواة السلطة بحماس

غزة تهزّ المشهد السياسي الأمريكي.. هزيمة ساحقة للوبي الإسرائيلي

طلب له ثوبا فلسطينيا.. ترامب: تشاك شومر تحول لفلسطيني بالكامل

الرئيس الكولومبي الجديد في أول تصريحات له بعد فوزه بالانتخابات: سأقيم علاقات “غير مسبوقة” مع إسرائيل

فورين بوليسي: نهاية التحالف الأميركي الإسرائيلي وايباك تفقد نفوذها في واشنطن

الجيش الإسرائيلي يعدم شابا في اليامون شمال الضفة واحتجاز جثمانه

الأخبار الرئيسية

لأول مرة : جيش الاحتلال ينشر وثائق إسرائيلية تكشف الساعات الأولى لأسر شاليط

محاولات مصرية أميركية لإحياء تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة

9-1782365481-jpg-1782365481.wm

استشهاد شاب برصاص الاحتلال في قرية سرطة غرب سلفيت

وثائق مسربة تكشف خطة مجلس السلام لتقويض الدولة الفلسطينية عبر بوابة غزة

هآرتس: الإدارة الأمريكية تعود إلى رام الله بعد فشل الكذبة التي روّجها نتنياهو حول مساواة السلطة بحماس