مسؤول أمريكي: إسرائيل انسحبت من جزء من المنطقة العازلة جنوب لبنان كبادرة حسن نية

واشنطن/وكالات/

كشف مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية عن ان إسرائيل انسحبت من جزء من المنطقة العازلة في جنوب لبنان، وفق ما نقلت عنه وكالة "رويترز".

وقال المسؤول الأميركي: "ينبغي للجيش اللبناني الآن الانتشار في المنطقة التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي".

ولفت المسؤول الأميركي إلى ان الانسحاب الإسرائيلي يمثل بادرة حسن نية تجاه الحكومة اللبنانية.

وأكدت المؤسسة العسكرية في اسرائيل ان هذا ليس انسحابا كاملاً، بل هو جزء من خطة منظمة ومدروسة.

وتتضمن الخطة قيد الدراسة نقل مسؤولية الأمن في بعض مناطق جنوب لبنان إلى قوات الجيش اللبناني، بعد خضوعهم لفحوصات أمنية وتدريبات مكثفة في الولايات المتحدة.

والهدف من التدريب والفحص هو التأكد التام من عدم انتماء هؤلاء الجنود اللبنانيين إلى حزب الله.

ومن المتوقع أن تُبقي إسرائيل، بالتزامن مع دخولهم، على قواتها العسكرية في المنطقة العازلة لأغراض الإشراف والسيطرة والقيادة.