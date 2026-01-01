مستوطنون يعتدون على شبان في طوباس وقوات الاحتلال تحتجزهم

رام الله/سما/

اعتدى مستوطنون، اليوم الخميس، على شبان في منطقة الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس برشهم بغاز الفلفل.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر بأن بلاغا وصلهم عن وجود إصابة باعتداء من قبل المستوطنين في منطقة الرأس الأحمر، فيما منعت سيارة مستعمرين الطواقم من الوصول إلى الإصابة.

وأشار مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة إلى أن المستوطنين احتجزوا شبان من جمعية "إيخليا الأغوار" برفقة متضامنين أجانب، واستولوا على مركبتهم واعتدوا على أحدهم برشه بغاز الفلفل.

وأضاف أن المستوطنين سلموا لاحقا شابين لقوات الاحتلال التي ما زالت تحتجزهما.