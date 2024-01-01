الدولار يرتفع والنفط والذهب يتراجعان بفعل توقعات الفائدة الأميركية

رام الله/سما/

صعد الدولار مدعوما بتزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية، في حين تراجعت أسعار النفط مع استئناف خروج ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، بينما واصل الذهب انخفاضه تحت ضغط توقعات تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

واصلت أسعار النفط تراجعها، اليوم الخميس، لتقترب من مستويات ما قبل الحرب، مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات بعد استئناف خروج ناقلات النفط العالقة من مضيق هرمز، في أعقاب التوصل إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية مع إيران.

النفط يواصل التراجع مع انحسار مخاوف الإمدادات وعودة حركة الناقلات عبر هرمز

وبحلول الساعة 00:04 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس/آب 40 سنتا، أو 0.54%، إلى 73.34 دولارًا للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 27 سنتا، أو 0.38%، إلى 70.07 دولارًا للبرميل.

وأظهرت الأسواق مؤشرات على وفرة الإمدادات في الأجل القريب، إذ جرى تداول عقود خام برنت لشهر أغسطس عند مستوى أقل من عقود سبتمبر، في إشارة إلى تراجع الضغوط على المعروض.

وقال توني سيكامور، المحلل لدى "آي.جي"، إن سرعة هبوط الأسعار فاجأت الأسواق، مع توقعات بعودة تدفقات نفط الشرق الأوسط بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا قبل أسبوعين.

وكان خام برنت قد خسر أكثر من ثلاثة دولارات في جلسة الأربعاء، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنحو ثلاثة دولارات عند التسوية، مع تراجع المخاوف من تعطل الإمدادات.

من جانبه، أكد وزير الطاقة الأميركي كريس رايت أن حركة الشحن عبر مضيق هرمز اقتربت من مستوياتها الطبيعية قبل اندلاع الحرب، مشيرًا إلى عبور ما لا يقل عن 20 مليون برميل خلال الساعات الـ24 الماضية، مع توقع عودة الحركة بالكامل خلال أسابيع بعد استكمال إزالة الألغام.

وفي السياق ذاته، فتحت سلطنة عمان مسارات بحرية مؤقتة لتسهيل عبور الناقلات، بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، فيما تستضيف مشاورات إقليمية بشأن الإدارة المستقبلية للمضيق بمشاركة إيران والعراق ودول الخليج.

ورغم إعلان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع مخزونات النفط الخام إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1984، نتيجة ارتفاع الطلب على التكرير والسحب من الاحتياطي الاستراتيجي، فإن الأسواق تجاهلت هذه البيانات، وركزت بشكل أكبر على تطورات مضيق هرمز وانعكاسها على الإمدادات العالمية.

الذهب يواصل التراجع مع قوة الدولار وتزايد رهانات رفع الفائدة الأميركية

واصلت أسعار الذهب تراجعها، الخميس، لتبقى قرب أدنى مستوياتها في أكثر من سبعة أشهر، مع استمرار قوة الدولار وتصاعد توقعات الأسواق بمواصلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 00:43 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 3985.89 دولارًا للأوقية، بعدما سجل في جلسة الأربعاء أدنى مستوى له منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2025. كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.2% إلى 4001.60 دولار للأوقية.

وجاءت الضغوط على المعدن النفيس بعد هبوطه دون مستوى 4000 دولار للأوقية في الجلسة السابقة، متأثرًا بارتفاع الدولار وتزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية.

ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لـ"سي إم إي"، يتوقع المستثمرون تنفيذ ثلاثة زيادات في أسعار الفائدة خلال العام الجاري، مع ترجيح بنسبة تقارب 67% لرفعها في اجتماع سبتمبر/أيلول.

وفي الوقت نفسه، واصل الدولار مكاسبه لليوم الثالث على التوالي، مسجلًا أعلى مستوى له في 13 شهرًا، ما زاد من تكلفة شراء الذهب على حائزي العملات الأخرى وأضعف الطلب عليه.

ويترقب المستثمرون في وقت لاحق اليوم صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهي المؤشر المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، بحثًا عن إشارات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.2% إلى 57.33 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 0.2% إلى 1575.85 دولارًا، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 1170.25 دولارًا للأوقية.

الدولار يرتفع إلى أعلى مستوياته في أشهر بدعم توقعات استمرار الفائدة الأميركية المرتفعة

واصل الدولار تحقيق مكاسب قوية، الخميس، متجهًا لتسجيل أكبر ارتفاع شهري له منذ نحو عام، مدعومًا بمتانة الاقتصاد الأمريكي وتزايد رهانات الأسواق على استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات تضخم قد تحدد مسار السياسة النقدية.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في 13 شهرًا أمام اليورو، بعدما لامس مستوى 1.1325 دولار قبل أن يستقر في التداولات الآسيوية عند 1.1353 دولار. كما اقترب من أعلى مستوى له في أكثر من أربعة عقود مقابل الين الياباني، مسجلًا 161.73 ين.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، أعلى مستوى له في 13 شهرًا عند 101.8، قبل أن يتراجع قليلًا إلى نحو 101.6 في التعاملات الآسيوية.

وأدى صعود الدولار إلى زيادة الضغوط على الأصول المقومة بالعملة الأميركية، إذ هبط الذهب دون مستوى 4000 دولار للأوقية للمرة الأولى منذ أكثر من سبعة أشهر، كما انخفضت بتكوين لفترة وجيزة إلى أقل من 60 ألف دولار لأول مرة منذ عام 2024.

وامتدت قوة الدولار إلى أسواق العملات الأخرى، حيث سجل أعلى مستوى في سبعة أشهر أمام الجنيه الإسترليني، وأعلى مستوى في 11 شهرًا مقابل الفرنك السويسري.

وفي المقابل، تعرض الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي لضغوط إضافية مع تقلبات الأسواق، إذ تراجع الدولار الأسترالي إلى 0.6890 دولار أمريكي قبل صدور بيانات الوظائف، بينما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5640 دولار أميركي، بالقرب من أدنى مستوى له في سبعة أشهر.