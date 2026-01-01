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مقتل جندي اسرائيلي واصابة اخر جنوبي لبنان

الخميس 25 يونيو 2026 09:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل جندي اسرائيلي واصابة اخر جنوبي لبنان



القدس المحتلة / سما /

قُتل جندي في الجيش الإسرائيلي وأصيب آخر بجراح متوسطة، مساء الأربعاء، جراء انقلاب آلية عسكرية جنوبي لبنان، في وقت تتواصل فيه الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، وسط محادثات دبلوماسية تتعلق بآلية خفض التصعيد في لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان صدر عنه صباح اليوم، الخميس، إن الجندي القتيل كان يخدم في الاحتياط سائقا في الكتيبة 75 التابعة للواء السابع، و"قُتل خلال نشاط عملياتي في جنوب لبنان"، مضيفا أن جنديا آخر أصيب في الحادث بجراح متوسطة.

وبحسب تفاصيل الحادث التي أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية، فإن آلية تابعة لقوات فريق القتال اللوائي "غولاني" انقلبت، قرابة الساعة 22:50 من مساء الأربعاء، في منطقة رب ثلاثين جنوبي لبنان، ما أسفر عن مقتل الجندي وإصابة آخر.

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