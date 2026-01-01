استشهاد شاب برصاص الاحتلال في قرية سرطة غرب سلفيت

رام الله/سما/

استُشهد الشاب مصطفى طه مصطفى الخطيب (32 عاماً) من قرية سرطة غرب سلفيت، فجر اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام منزله في القرية.

وأفادت مواطنون أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الشاب الخطيب خلال ساعات الفجر، وأطلقت النار عليه، ما أدى إلى استشهاده.

وأضاف ذات المصدر أن الشهيد كان قد عاد من الأردن قبل نحو عامين ليستقر في مسقط رأسه سرطة، وكان يعيش بمفرده.

وفي سياق متصل، شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات وتفتيش في البلدة، تخللها تخريب لمحتويات عدد من المنازل والعبث دبممتلكات المواطنين، كما اعتقلت أربعة مواطنين بعد اقتحام منازلهم والتحقيق معهم ميدانياً.

وتشهد محافظة سلفيت تصاعداً ملحوظاً في اقتحامات قوات الاحتلال واعتداءاتها بحق المواطنين، بالتزامن مع حملات اعتقال ومداهمات متكررة تستهدف مختلف بلدات وقرى المحافظة.