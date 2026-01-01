استنفار واستعداد .. هذا ما يحضره الاحتلال للضفة الغربية قريبا

القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة 14 العبرية، مساء الأربعاء، أن أجهزة أمن الاحتلال تستعد لتصعيد عملياتها العسكرية في الضفة الغربية خلال الأشهر المقبلة، وتحديدا قبيل فترة الأعياد اليهودية.

وقالت القناة، أن جيش الاحتلال يعتزم تركيز جهوده العسكرية في الضفة الغربية بقيادة شعبة العمليات التي يترأسها إيتسيك كوهين، حيث تقرر الدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة تشمل لواء المظليين، لينضم إلى لواء "الناحال" وقوات تابعة لقيادة الجبهة الداخلية، مما يرفع حجم قوات جيش الاحتلال العاملة في الضفة إلى نحو 26 كتيبة عسكرية.

كما أشار تقرير القناة إلى أن هذه الاستعدادات تأتي تماشيا مع تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وبناء على قرارات صادرة عن المستوى السياسي في تل أبيب، تمهيدا لتوسيع العمليات العسكرية التي نفذتها قوات الاحتلال سابقا في مخيمات شمال الضفة الغربية، لتشمل مخيمات ومناطق أخرى خلال الفترة المقبلة.

كما زعمت أن هذا الاستنفار والدفع بالقوات يأتي برغبة إسرائيلية في مواجهة الارتفاع الملحوظ في عدد العمليات الفلسطينية بمدن وقرى الضفة الغربية خلال الشهر الأخير.