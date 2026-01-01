الرئيس الكولومبي الجديد في أول تصريحات له بعد فوزه بالانتخابات: سأقيم علاقات “غير مسبوقة” مع إسرائيل

وكالات /سما/

قال الرئيس الكولومبي المنتخب اليميني المتشدد أبيلاردو دي لا إسبريا الأربعاء إن بلاده وإسرائيل ستقيمان علاقة “غير مسبوقة” بعد توليه منصبه.

وفاز دي لا إسبريا في جولة الإعادة الرئاسية الأحد بفارق أقل من نقطة مئوية، متعهدا تعزيز علاقات بلاده الواقعة في أميركا الجنوبية مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وتدهورت العلاقات بين كولومبيا وإسرائيل في عهد أول حكومة يسارية في تاريخ الدولة الأميركية اللاتينية بقيادة الرئيس غوستافو بيترو، وهو منتقد شرس للهجوم الإسرائيلي في غزة.

وقطع بيترو العلاقات الدبلوماسية، وعلّق صادرات الفحم إلى إسرائيل، وأوقف شراء أسلحة منها، بعدما كانت من أبرز الشركاء العسكريين لكولومبيا.

وقال دي لا إسبريا إنه سيلغي هذه القرارات، وكان من أبرز تعهداته الانتخابية تشكيل تحالف عسكري مع الولايات المتحدة والدولة العبرية.

وكتب المحامي الثري على منصة إكس بعد اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، “ستعيد كولومبيا علاقاتها مع دولة إسرائيل وتعززها بشكل غير مسبوق”.

ولم يشغل دي لا إسبريا المدعوم من البيت الأبيض، أي منصب عام سابقا، وسيتسلم السلطة من بيترو في آب/أغسطس.

وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس خلال حملته الانتخابية، قال إنه سيسعى إلى الحصول على دعم أميركي وإسرائيلي لتنفيذ حملات قصف ضد المتمردين.