  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الرئيس الكولومبي الجديد في أول تصريحات له بعد فوزه بالانتخابات: سأقيم علاقات “غير مسبوقة” مع إسرائيل

الخميس 25 يونيو 2026 08:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس الكولومبي الجديد في أول تصريحات له بعد فوزه بالانتخابات: سأقيم علاقات “غير مسبوقة” مع إسرائيل



وكالات /سما/

قال الرئيس الكولومبي المنتخب اليميني المتشدد أبيلاردو دي لا إسبريا الأربعاء إن بلاده وإسرائيل ستقيمان علاقة “غير مسبوقة” بعد توليه منصبه.
وفاز دي لا إسبريا في جولة الإعادة الرئاسية الأحد بفارق أقل من نقطة مئوية، متعهدا تعزيز علاقات بلاده الواقعة في أميركا الجنوبية مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
وتدهورت العلاقات بين كولومبيا وإسرائيل في عهد أول حكومة يسارية في تاريخ الدولة الأميركية اللاتينية بقيادة الرئيس غوستافو بيترو، وهو منتقد شرس للهجوم الإسرائيلي في غزة.
وقطع بيترو العلاقات الدبلوماسية، وعلّق صادرات الفحم إلى إسرائيل، وأوقف شراء أسلحة منها، بعدما كانت من أبرز الشركاء العسكريين لكولومبيا.

وقال دي لا إسبريا إنه سيلغي هذه القرارات، وكان من أبرز تعهداته الانتخابية تشكيل تحالف عسكري مع الولايات المتحدة والدولة العبرية.
وكتب المحامي الثري على منصة إكس بعد اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، “ستعيد كولومبيا علاقاتها مع دولة إسرائيل وتعززها بشكل غير مسبوق”.
ولم يشغل دي لا إسبريا المدعوم من البيت الأبيض، أي منصب عام سابقا، وسيتسلم السلطة من بيترو في آب/أغسطس.
وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس خلال حملته الانتخابية، قال إنه سيسعى إلى الحصول على دعم أميركي وإسرائيلي لتنفيذ حملات قصف ضد المتمردين.

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو متحديا بنود مذكرة التفاهم الأمريكية-الإيرانية: سنحافظ على “المنطقة الآمنة” في جنوب لبنان ولا توجد غزة ولن يبقى منها شيء..

اسرائيل تعلن الحرب على ” مشروع تركي- سعودي”ضخم : ضغط عنيف على ترامب للتدخل

كاتس: لن ننسحب من جنوب لبنان حتى لو طلبت واشنطن ذلك

فلسطين: الكشف عن النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي

وزير العدل اللبناني يطالب إيران بالتعويض

في غزة، حين يصبح الألم محل شك ..جمال خالد الفاضي

الجيش الإسرائيلي يعدم شابا في اليامون شمال الضفة واحتجاز جثمانه

الأخبار الرئيسية

محاولات مصرية أميركية لإحياء تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة

9-1782365481-jpg-1782365481.wm

استشهاد شاب برصاص الاحتلال في قرية سرطة غرب سلفيت

وثائق مسربة تكشف خطة مجلس السلام لتقويض الدولة الفلسطينية عبر بوابة غزة

هآرتس: الإدارة الأمريكية تعود إلى رام الله بعد فشل الكذبة التي روّجها نتنياهو حول مساواة السلطة بحماس

نتنياهو متحديا بنود مذكرة التفاهم الأمريكية-الإيرانية: سنحافظ على “المنطقة الآمنة” في جنوب لبنان ولا توجد غزة ولن يبقى منها شيء..