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فتوح: الاستيلاء على 464 دونما من أراضي سنجل استكمال لسياسات التهجير والتطهير العرقي

الخميس 25 يونيو 2026 08:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فتوح: الاستيلاء على 464 دونما من أراضي سنجل استكمال لسياسات التهجير والتطهير العرقي



رام الله/سما/

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على 464.4 دونما من أراضي بلدة سنجل شمال رام الله تحت مسمى "أراضي دولة" يمثل تصعيدا خطيرا في مشروع الضم والاستعمار الاستيطاني، ويؤكد أن سياسة الاستيلاء على الأراضي ليست سوى أداة لفرض الوقائع الاستعمارية واستكمال مخطط التهجير والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف، في بيان اليوم الخميس، أن هذا القرار ينسجم مع التصريحات العنصرية التي أطلقها نفتالي بينيت والتي ادعى فيها أن المناطق المصنفة "c" جزء من دولة إسرائيل، وأنه لا مكان لدولة فلسطينية، وأن الفلسطينيين لا يستحقون سوى حكم ذاتي محدود في مناطق "A,B"، مؤكدا أن هذه التصريحات مدانة ومرفوضة وتشكل اعترافا صريحا بمشروع الضم وإنكارا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة الاحتلال.

وشدد فتوح على أن إسرائيل تواصل تكريس نظام استعمار استيطاني قائم على الفصل والتمييز العنصري، الأمر الذي يستوجب تحركا دوليا عاجلا لوقف سياسات الضم والاستيطان ومحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم المرتكبة بحق الأرض والشعب الفلسطيني.

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