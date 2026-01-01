اقتحامات بالضفة والقدس وسط اعتقالات واعتداءات للمستوطنين

القدس المحتلة / سما /

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح وفجر الخميس، اقتحاماتها لعدد من المدن والبلدات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، ونفذت حملة مداهمات واعتقالات واسعة، تخللتها عمليات تفتيش للمنازل والعبث بمحتوياتها، إلى جانب إخضاع عدد من الفلسطينيين لتحقيقات ميدانية واحتجازهم لساعات. كما شهدت مناطق متفرقة اعتداءات نفذها مستوطنون بحق الأهالي وممتلكاتهم.

في محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب جعفر يوسف ريحان من قرية تل أثناء مروره بمركبته قرب قرية برقة شمال غربي المدينة، كما اقتحمت مخيم العين غرب نابلس، في حين اقتحم مستوطنون قرية عورتا جنوب شرقي المحافظة.

وفي طولكرم، داهمت قوات الاحتلال ضاحية شويكة شمال المدينة، حيث اقتحمت بناية سكنية ونفذت عمليات تفتيش داخلها، بينما شهدت محافظة الخليل اقتحام بلدة إذنا غرب المدينة، وصادرت خلالها سبعة صهاريج لنقل المياه.

كما داهمت قوات الاحتلال منزلا في منطقة رأس الطويل ببلدة سعير، وأطلقت قنابل الصوت خلال الاقتحام، قبل أن تعتقل المواطن أشرف الحلايقة عقب مداهمة منزله.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر قدوم شرق المدينة، وداهمت أحد المنازل، بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة في محيط البلدة.

أما في رام الله والبيرة، فقد اقتحمت قوات الاحتلال مدينة البيرة ومخيم الأمعري، وأطلقت قنابل الصوت، فيما نفذ مستوطنون جولات استفزازية قرب منازل الفلسطينيين على أطراف قرية كفر مالك، كما اقتحموا تجمع "أمليحات" شرقي قرية الطيبة.

وامتدت الاقتحامات إلى محافظة جنين، حيث داهمت قوة راجلة تابعة لجيش الاحتلال منزلًا في حي الجابريات المحاذي لمخيم جنين، بينما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة.

وتأتي هذه الاقتحامات في ظل تصاعد اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين في مختلف أنحاء الضفة الغربية، إذ أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا خلال شهر أيار/مايو الماضي 1659 اعتداءً، بينها 1108 اعتداءات ارتكبها جيش الاحتلال، في مؤشر على استمرار وتيرة التصعيد الميداني.