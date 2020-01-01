رام الله : الاحتلال يواصل اعتقال "طبيب الفقراء" مازن الرنتيسي

رام الله/سما/

اعتقلت قوات ما يسمى "حرس الحدود" الإسرائيلية، فجر يوم الأحد الماضي، الطبيب الفلسطيني د. مازن الرنتيسي (71 عاما)، المعروف بـ"طبيب الفقراء"، من منزله في مدينة رام الله.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال لم تبلغ عائلة الطبيب بأسباب الاعتقال، وتم نقله للتحقيق في مركز شرطة "يمار" بمستوطنة "معاليه أدوميم".

ويأتي اعتقال الدكتور الرنتيسي على خلفية نشاطه التطوعي كرئيس لـ "اتحاد لجان العمل الصحي"، وهي مؤسسة فلسطينية أُسست عام 1985 على يد نشطاء فلسطينيين، وتقدم الرعاية الصحية لآلاف المرضى سنوياً، خاصة في القرى والمناطق النائية البعيدة عن مراكز المدن.

وكان جيش الاحتلال قد صنّف العام 2020 هذه المؤسسة بأنها "منظمة غير مسموح بها" بموجب أنظمة الطوارئ البريطانية القديمة، وقام في آب/ أغسطس 2022 بإغلاق مقرها الرئيسي في مدينة البيرة. في المقابل، تظل المؤسسة مسجلة بشكل قانوني لدى وزارة الداخلية الفلسطينية.

من هو د. مازن الرنتيسي؟

* طبيب عائلة متخصص يعالج بشكل أساسي المرضى من ذوي الدخل المحدود.

* يُعرف محلياً بـ"طبيب الفقراء" لجهوده الإنسانية الواسعة.

* يشغل منصب رئيس مجلس إدارة "اتحاد لجان العمل الصحي".

ومن المتوقع أن ينظر قاضٍ عسكري إسرائيلي الأسبوع المقبل في طلب الإفراج عنه أو تمديد اعتقاله.