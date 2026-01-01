الاحتلال يواصل خروقاته : نسف منازل شرق غزة و تقدم للآليات بمواصي رفح

غزة / سما /

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 259 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى استشهاد اثنين من المواطنين وإصابة عدد آخر بجراح في مختلف مناطق القطاع.

واستشهد عصر الاربعاء الطفل أحمد محسن الرقب 12 عاما والمواطن كمال محمد النجار جراء استهداف الاحتلال خيمةً في مخيم الأرض الطيبة للنازحين بمواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما نقل عدد من المصابين إلى المشفى الكويتي بخان يونس.

وتوغلت اليات عسكرية اسرائيلية بمواصي رفح جنوب قطاع غزة وقامت بعمليات تجريف في محيط شاليه ذهب واحتجز جيش الاحتلال عدد من المواطنين وأبقى على احدهم معتقلا.

كما أعلن انه في حادثة نادرة تم اعتقال عضو من حماس قرب معبر كرم ابو سالم جنوب شرق القطاع وأنه جرت مطاردة آخر.

ونفذ جيش الاحتلال عملية نسف شرقي مدينة غزة فيما إنفجرت مسيرة إسرائيلية في عامود إرسال فوق سطح منزل شرق المدينة.

وأصيب ليلا مواطن برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم حلاوة بجباليا شمالي قطاع غزة.

وجددت مدفعية الاحتلال قصفها شرق خان يونس بالتزامن مع إطلاق نار .