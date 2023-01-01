شهيدان في الضربة الإسرائيلية على سيارة في منطقة النبطية في جنوب لبنان..

بيروت /وكالات /

استشهد شخصان الأربعاء جراء ضربة نفّذتها مسيّرة إسرائيلية على سيارة في جنوب لبنان، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، غداة مقتل شخصين آخرين بنيران اسرائيلية، في ما اعتبره حزب الله انتهاكا لوقف إطلاق النار الصامد منذ مساء السبت.

وأفادت الوكالة بأن “شهيدين ارتقيا في استهداف مسيرة معادية لسيارة رباعية الدفع” قرب بلدة كفررمان في منطقة النبطية.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق الأربعاء استهدافه مسلحين اثنين من حزب الله، قال إنهما شكلا “تهديدا لقواتنا في منطقة تلة علي الطاهر” قرب النبطية، مؤكدا أنه “سيواصل العمل لإزالة التهديدات الفورية”.

أطلق الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، النار على سيارتين في بلدة النبطية الفوقا جنوبي لبنان، في خرق جديد لوقف النار عقب الاتفاق الأمريكي الإيراني الذي يشمل لبنان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن “جنود جيش العدو أطلقوا النار على سيارة في حي الدير في بلدة النبطية الفوقا (في محافظة النبطية)، وعلى سيارة أخرى في محيط حي ثكنة الجيش (في البلدة نفسها)، من دون وقوع إصابات”.

كما ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلتين صوتيتين على بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل، وفق الوكالة الرسمية.

وتشهد أجواء مدينة صيدا وصور جنوبا، والضاحية الجنوبية لبيروت تحليقاً مكثفاً للطيران المسير الإسرائيلي، وفق الوكالة الرسمية.

والثلاثاء، استشهد شخصان وأصيب ثالث برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء أعمال فتح طريق في بلدة النبطية الفوقا، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

وحذّر “حزب الله” من أن مقتل شخصين وإصابة آخرين جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار، يمثل “انتهاكا فاضحا” لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا التزامه بالاتفاق “حتى الآن”.

وفي 18 يونيو/حزيران الجاري وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم، وشرعتا الأحد في مفاوضات بسويسرا بوساطة باكستانية قطرية لإبرام اتفاق لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط، وتتضمن بندا ينص على احترام وحدة لبنان وسلامة أراضيه.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان لأكثر من 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.

ومنذ 2 مارس/آذار 2026 تشن إسرائيل عدوانا على لبنان، أسفر عن 4 آلاف و192 شهيدا و12 ألفا و171 جريحا، وأكثر من مليون نازح.