الجيش الإسرائيلي يعدم شابا في اليامون شمال الضفة واحتجاز جثمانه

القدس المحتلة/سما/

أعدم الجيش الإسرائيلي الأربعاء شابا في بلدة اليامون في شمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلنت الوزارة “استشهاد الشاب محمد ناظم عزات زايد (29 عاما) برصاص الاحتلال في بلدة اليامون غرب جنين، وقد جرى احتجاز جثمانه”.

وقال سند أبو طول شاهد عيان من اليامون، إن “قوات خاصة إسرائيلية حاصرت منزلا في البلدة قرابة الساعة 12,30 ظهرا، كان يتواجد بداخله الشاب زايد”، مضيفا أن زايد حاول الفرار إلا أن الجنود أطلقوا عليه النار من مسافة قريبة في فناء المنزل “علما أنه كان بإمكانهم اعتقاله”.

وقال ضابط الإسعاف في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مراد خمايسة إنهم تلقوا بلاغا قرابة الساعة الواحدة ظهرا عن “اقتحام قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي لبلدة اليامون ومحاصرة منزل”، مشيرا إلى أن طواقم الإسعاف وصلت إلى البلدة إلا أن الجيش منعها من الوصول إلى المنزل المحاصر.

وأضاف “بعد ساعة ونصف تقريبا من وصولنا سمعنا صوت إطلاق نار، ثم وجد الأهالي آثار دماء على الأرض في فناء المنزل”.

وشاهد طاقم من فرانس برس آثار دماء وطلقات نارية في المكان، فيما احتشد عدد من أهالي البلدة أمام المنزل، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي.

وتحدث أعمال عنف يومية في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

واستشهد ما لا يقل عن 1083 فلسطينيا، بينهم عدد من المسلحين، برصاص جنود أو مستوطنين إسرائيليين منذ اندلاع حرب غزة إثر هجوم حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وفق حصيلة لوكالة فرانس برس تستند إلى بيانات السلطة الفلسطينية.

في المقابل، تُظهر بيانات رسمية إسرائيلية مقتل ما لا يقل عن 46 إسرائيليا من مدنيين وعسكريين، في هجمات فلسطينية أو خلال عمليات عسكرية إسرائيلية.