نتنياهو متحديا بنود مذكرة التفاهم الأمريكية-الإيرانية: سنحافظ على “المنطقة الآمنة” في جنوب لبنان ولا توجد غزة ولن يبقى منها شيء..

القدس المحتلة/سما/

أثار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موجة من الجدل بتصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء، قال فيها إن قطاع غزة “لن يبقى منه شيء”.

جاء ذلك خلال حديث لنتياهو عن مشاريع البنية التحتية الإسرائيلية والخطط الأمنية والعسكرية في المنطقة، مؤكدا في الوقت ذاته استمرار الوجود الإسرائيلي في ما وصفها بـ”المنطقة الأمنية” جنوبي لبنان.

وخلال كلمة ألقاها في مؤتمر السلطات المحلية الإسرائيلية، كشف نتنياهو أنه صادق على مشروع بناء مطار جديد بالقرب من قطاع غزة، مضيفا أنه عندما أُبلغ بأن الموقع المقترح قريب من القطاع، أجاب بالقول: “لا توجد غزة ولن يبقى منها شيء”، في تصريح أثار ردود فعل واسعة نظرا لما يحمله من دلالات بشأن مستقبل القطاع الذي تعرض لدمار واسع خلال الحرب.

وفي سياق حديثه عن الحرب على غزة، عاد نتنياهو إلى الجدل الذي رافق قرار الجيش الإسرائيلي دخول مدينة رفح جنوب القطاع خلال الحرب، مؤكدا أنه تجاهل اعتراضات أمريكية سابقة. وقال إنه أبلغ كلا من الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن والرئيس ترامب بأن إسرائيل ستدخل رفح رغم التحفظات الأمريكية، مضيفا: “قلت إنني أحترمه كثيرا، لكنه لا خيار أمامنا. سندخل، وإذا لزم الأمر سنقاتل بأظافرنا”.

وفي الشأن اللبناني، شدد نتنياهو على أن إسرائيل ستواصل الاحتفاظ بالمنطقة الأمنية جنوب لبنان، قائلا: “طالما بقيت رئيسا للوزراء فسنبقى في المنطقة الأمنية جنوبي لبنان”، في إشارة إلى تمسك حكومته بالترتيبات العسكرية التي أعقبت المواجهات الأخيرة على الحدود الشمالية.

كما تطرق نتنياهو إلى الملف الإيراني، مؤكدا أنه لم يطلب إذنا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل تنفيذ الهجوم الإسرائيلي على إيران، بل اكتفى بإبلاغه بالخطة. وقال: “هناك لحظات يجب أن تعرف فيها كيف تقول حتى لرئيس الولايات المتحدة ما الذي نقف عليه. عندما جئت إلى الرئيس ترامب قبل العملية لم أطلب الإذن، بل أبلغته بخطتنا، ولحسن الحظ انضم إلينا في النهاية بعمل مهم جدا”.

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن العمليات العسكرية التي نفذتها إسرائيل ضد إيران منعت طهران من امتلاك سلاح نووي، قائلا إنه لولا تلك العمليات “لكانت إيران تمتلك بالفعل قنابل نووية مخصصة لتدميرنا”، على حد تعبيره.

وأضاف أن إسرائيل نجحت أيضاً في إبعاد “التهديد الفوري” المتمثل في آلاف الصواريخ الباليستية.

وتأتي تصريحات نتنياهو في وقت تتواصل فيه التداعيات السياسية والعسكرية للحرب في غزة والمواجهة مع إيران، وسط تقارير إعلامية أمريكية تحدثت مؤخرا عن توترات في العلاقة بين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما في ذلك خلافات حادة حول إدارة الحرب في غزة ومسار التهدئة في المنطقة.

وكشف كتاب جديد للصحفيين ماغي هابرمان وجوناثان سوان عن توتر حاد بين ترامب ونتنياهو خلال المفاوضات التي سبقت اتفاق إنهاء الحرب في غزة العام الماضي.

وبحسب الكتاب، فقد اندلع الخلاف بعد تصاعد غضب مسؤولين أمريكيين، بينهم جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، من الحكومة الإسرائيلية إثر غارة استهدفت قيادة حركة حماس في قطر، ما اعتبره الأمريكيون تقويضا للجهود الدبلوماسية الجارية. وتطور الأمر إلى صياغة خطة أمريكية لإنهاء الحرب بدعم قطري، قبل عرضها على نتنياهو.

ووفقا للكتاب، أجرى ترامب مكالمة هاتفية غاضبة مع نتنياهو قبيل الإعلان عن الاتفاق، ووبخه بشدة قائلا إن الجميع “سئموا منه”، مضيفا أن “حتى اليهوديين” جاريد كوشنر وستيف ويتكوف لم يعودا راضيين عن سياساته. وشدد ترامب خلال الاتصال على ضرورة عدم التراجع عن الصفقة، معتبرا أنها تمثل فرصة مهمة لإسرائيل، قبل أن يوافق نتنياهو عليها. وبعد يومين ظهر الزعيمان في مؤتمر صحفي مشترك لإعلان التفاهمات، التي أفضت لاحقا إلى توقيع الاتفاق وإطلاق سراح عدد من الأسرى المحتجزين في غزة.