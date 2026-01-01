إسرائيل تزعم كشف نفق واعتقال مشتبهين قضاء القدس

القدس المحتلة / سما/

زعمت قوات الاحتلال اكتشاف نفق بعمق حوالي 25 متراً. كما صادرت أدوات حفر، وقوارير مياه، وقفازات، وأقنعة وجه، ومعدات أخرى قرب معبر الزعيم أدى إلى اعتقال فلسطيني ومواطن من القدس الشرقية، بدعوى ضلوعهما في حفر النفق والتخطيط لتنفيذ أعمال تصفها إسرائيل بـ"الإرهابية"، وفق ما أورد موقع "والا" العبري اليوم الأربعاء.

وبحسب الرواية الإسرائيلية، جاء ذلك عقب بلاغ مما يسمى الإدارة الأمريكية حول العثور على نفق في محيط معبر الزعيم، حيث هرعت إلى المكان قوات من الشرطة وبدأت التحقيق في ملابسات الحادثة.