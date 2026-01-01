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كاتس: لن ننسحب من جنوب لبنان حتى لو طلبت واشنطن ذلك

الأربعاء 24 يونيو 2026 03:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
كاتس: لن ننسحب من جنوب لبنان حتى لو طلبت واشنطن ذلك



القدس المحتلة / سما/

قال وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان "حتى لو طالبت الولايات المتحدة بذلك"، مؤكداً تمسكه بالبقاء في المناطق التي تسيطر عليها داخل الأراضي اللبنانية.

وأضاف كاتس، خلال مشاركته في مؤتمر مركز الحكم المحلي "MUNI EXPO 2026"، أن إسرائيل لن تسمح بعودة السكان إلى المناطق الواقعة ضمن ما وصفه بالحزام الأمني، قائلاً: "لن يعود 200 ألف من السكان، فلا يوجد سكان ولا إرهابيون هناك".

وأكد كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيواصل وجوده في المنطقة، مضيفاً: "الجنود في الداخل والسكان في الخارج... لن ننسحب".

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