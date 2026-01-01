وزير العدل اللبناني يطالب إيران بالتعويض

القدس المحتلة / سما /

قال وزير العدل اللبناني عادل ناصر الليلة الماضية في مقابلة مع شبكة سكاي نيوز الناطقة باللغة العربية إن "لبنان له الحق في إعداد ملف مطالبات بالتعويض من إيران عن جميع الأضرار التي لحقت بالبلاد نتيجة تدريب وتسليح وتمويل منظمة عسكرية تعمل تحت قيادتها (حزب الله)".

وقال إن التفاهمات التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران لن تجعل لبنان طرفاً فيها، ولكنها ستتضمن بنوداً تخدم مصالحه، وخاصة تلك المتعلقة بوقف القتال واحترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه.

فيما يتعلق بمسألة أسلحة حزب الله، صرّح وزير العدل اللبناني بأن المبررات السابقة التي قُدّمت للاحتفاظ بهذه الأسلحة لم تعد صالحة. وأكد أن الجيش اللبناني قادر على تنفيذ المهام التي ستُكلّفه بها السلطات.