حماس: إسرائيل أعادت مفاوضات تهدئة غزة إلى نقطة الصفر.. رد الفصائل سيكون نعم ولكن

غزة / سما /

قال مصدر مطلع في حركة المقاومة الإسلامية «حماس» إن الحركة والفصائل الفلسطينية الشريكة التي بحثت الخطة الجديدة التي قدمها ممثل «مجلس السلام» نيكولاي ملادينوف، سترد قريبا على المقترح، لكن مع وضع ملاحظات على الخطة، وضرورة تضمينها بعض المقترحات الضرورية، فيما كشف مستشار رئيس المكتب السياسي للحركة عن قيام دولة الاحتلال بإعادة المفاوضات إلى نقطة الصفر، من خلال تقديم ورقة جديدة تراجعت فيها عن النقاط التي تم التفاوض عليها سابقا.

نعم ولكن

وذكر المصدر لـ»القدس العربي» أن الرد لن يكون برفض العديد من النقاط كما في الخطة السابقة، وأنها سترد بإيجابية، لكنها ستضع «ملاحظات» على بعض الصيغ والنقاط التي وردت في الخطة، وستطلب تضمينها بصيغ أخرى تضمن التنفيذ من قبل الجانب الإسرائيلي. وأكد أن حركة «حماس» خلال بحث الورقة الجديدة تمسكت بجملة من المبادئ التي تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة تلك التي أقرتها المواثيق الدولية.

وقال مصدر آخر في فصيل يشارك في تلك المحادثات الخاصة بالتهدئة إن الرد سيكون بـ»نعم ولكن»، لافتا إلى أن الفصائل وحركة «حماس» لا تزال تجري مشاورات داخلية، وأنها تلقت في الفترة الأخيرة أيضا اتصالات من الوسطاء، ضمن المحاولات الرامية إلى جسر الهوة، خاصة بعد استلام «خطة ملادينوف الجديدة» يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي.

وأكد أيضا أن الرد سيكون قريبا، لافتا إلى أن الفصائل تمسكت بموقفها الذي يطلب تنفيذ كامل المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وأن تبدأ سلطات الاحتلال بإدخال المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية إلى قطاع غزة، بالشكل الذي ينص عليه البروتوكول الإنساني الوارد في بنود المرحلة الأولى، إلى جانب وقف التصعيد والهجمات الدامية اليومية ضد غزة. وفي الوقت الحالي لا تسمح سلطات الاحتلال، منذ بدء العمل باتفاق المرحلة الأولى يوم 10 تشرين الأول / أكتوبر من العام الماضي، إلا بدخول ثلث كميات المساعدات المخصصة لسكان غزة، ما أبقى على الأزمة الإنسانية الخطيرة، وفقا لما تؤكده جهات محلية ودولية.

وأشار المصدر في أحد الفصائل الفلسطينية أيضا إلى أن رد الفصائل يتضمن ربط عملية «حصر السلاح» بالانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وضرورة وجود ضمانات دولية لتنفيذ الانسحابات. وأكد ضرورة أن تبدأ، وبشكل عاجل، عملية إغاثة غزة، كأحد أهم البنود التي وردت في «خطة ملادينوف الجديدة»، وعدم ربطها بأي ملفات أخرى، في ظل الأوضاع الإنسانية المتردية التي يعيشها سكان القطاع، نتيجة تبعات حرب الإبادة، وتعمد إسرائيل الاستمرار في التصعيد والحصار.

وقال: «أبلغنا الوسطاء خلال محادثات التهدئة الأخيرة في القاهرة، وكذلك أبلغنا ملادينوف، بأن الأوضاع في غزة خطيرة للغاية، وأن السكان يواجهون، في ظل ارتفاع درجات حرارة الصيف وانتشار أمراض النزوح والحرب، أوضاعا كارثية تهدد حياتهم».

العودة إلى نقطة الصفر

وفي هذا السياق، كشف طاهر النونو، مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، أن الاحتلال أعاد المفاوضات إلى نقطة الصفر، وقدم ورقة جديدة تراجع فيها عن النقاط التي تم التفاوض عليها سابقا. وأوضح، في تصريحات نقلتها قناة «الأقصى» التي تديرها الحركة، أن التزام الاحتلال بالاتفاقات لا يتجاوز 20 أو 30 في المئة، بينما تظل التزامات الفصائل شبه كاملة، مؤكدا أن الاحتلال لم ينفذ استحقاقاته، ويسعى من خلال الضغط الإنساني إلى فرض واقع جديد.

وأشار النونو إلى أن موقف «حماس» كان واضحا بضرورة استكمال المرحلة الأولى من المفاوضات، التي تشمل الانسحاب من غزة، قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية، مشيرا إلى أنه بدلا من ذلك تقدم الاحتلال إلى نسبة 9 في المئة بعد «الخط الأصفر»، الذي أطلق عليه الخط البرتقالي.