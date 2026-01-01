أميركا تقلص طائراتها العسكرية بمطار بن غوريون

القدس المحتلة / سما /

بدأت الولايات المتحدة تقليص عدد طائرات التزود بالوقود التابعة لها والمتمركزة في مطار بن غوريون بمدينة اللد، وذلك استجابة لطلب إسرائيلي يهدف إلى تخفيف الضغط التشغيلي على المطار مع اقتراب ذروة حركة السفر خلال موسم الصيف.

وذكرت قناة "آي 24 نيوز"، نقًا عن مصدرين مطلعين، أن الخطوة لا تعكس أي تراجع في الوجود العسكري الأميركي بالمنطقة، وإنما تأتي في إطار إعادة انتشار للطائرات إلى مواقع أخرى لم يكشف عنها، بما يتيح توفير مساحات إضافية لاستقبال الطائرات المدنية.

ولم تكشف القناة عن العدد الحالي للطائرات الأميركية في المطار، إلا أن صحيفة "هآرتس" كانت قد أفادت مطلع حزيران/يونيو بوجود نحو 75 طائرة للتزود بالوقود، الأمر الذي تسبب بضغط كبير على البنية التشغيلية لمطار بن غوريون وألحق خسائر مالية متزايدة.

وبحسب التقديرات، بلغت خسائر الإيرادات نحو 190 مليون دولار، مع توقعات بارتفاعها إلى ملياري شيكل، أي ما يقارب 540 مليون دولار، إذا استمر الوضع حتى نهاية العام، فيما اضطرت شركات طيران إسرائيلية إلى نقل جزء من أساطيلها إلى مطارات أوروبية بسبب محدودية القدرة التشغيلية.

ويأتي تقليص عدد الطائرات بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 18 حزيران، وإجراء جولة مفاوضات في سويسرا اختتمت الإثنين، في إطار جهود دبلوماسية تهدف إلى احتواء التصعيد بين الجانبين.

وخلال الأشهر الماضية، تصاعدت في إسرائيل الانتقادات للوجود العسكري الأميركي داخل مطار بن غوريون، بعدما تحول، منذ اندلاع الحرب مع إيران في شباط/فبراير 2026، إلى مركز رئيسي لتمركز طائرات التزود بالوقود الأميركية.

وفي هذا السياق، وصف مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي يانير كوزين المشهد في المطار، عقب مرافقة الرئيس إسحاق هرتسوغ في رحلة جوية سابقة، بأنه "سريالي"، مشيرًا إلى أنه لم يشاهد أي طائرة مدنية عند الهبوط، بينما كانت الطائرات العسكرية الأميركية تهيمن على مدرجات المطار.

وأثار هذا الواقع تساؤلات متزايدة داخل إسرائيل بشأن أسباب تركيز هذا العدد الكبير من الطائرات العسكرية الأميركية في مطار بن غوريون، إلى جانب تداعياته التشغيلية والاقتصادية والأمنية على واحد من أهم المرافق الجوية في البلاد.