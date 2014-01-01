تقرير صادم للإسرائيليين عن عدد المغادرين

القدس المحتلة / سما /

نشر مركز "تاوب" لأبحاث السياسة الاجتماعية في إسرائيل امس الثلاثاء، تقرير "صورة وضع الدولة" لعام 2026.

وتضمن التقرير بيانات محدثة عن وضع الإسرائيليين وأجزاء مختارة من الأبحاث التي أُجريت في المركز خلال العام المنصرم، والنتائج المهمة التي تمخضت عنها، والتي تشير من بين أمور أخرى إلى الأثمان الاقتصادية والاجتماعية التي تدفعها إسرائيل، الغارقة في هذه الحرب للعام الثالث على التوالي، وفق صحيفة "معاريف".

وأبان التقرير من بين أمور أخرى أن نفقات الحرب الكبيرة في السنوات الأخيرة رفعت نسبة الإنفاق الأمني إلى نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي النسبة الأعلى في الثلاثين سنة الأخيرة.

المزيد من الإسرائيليين يغادرون ونسبة أقل تعود

تشهد الهجرة المغادرة للإسرائيليين من المولودين في إسرائيل، سواء من اليهود أو غير اليهود، اتجاها تصاعديا مستمرا منذ عام 2022. وفي السنوات الثلاث الأخيرة، ارتفعت معدلات الهجرة إلى ما يفوق أي معدل تم تسجيله في العقد الماضي. وفي الفترة نفسها، كان عدد الإسرائيليين القادمين من المولودين في إسرائيل منخفضا مقارنة بالعقد الذي سبقه.

ومقارنة بالمتوسط في السنوات من 2014 إلى 2022، حدث ارتفاع دراماتيكي أيضا في الهجرة المغادرة لليهود وغير اليهود الذين ولدوا في دول أخرى. وأخيرا، فإن عدد المهاجرين القادمين في عام 2025، والذي سجل قفزة حادة في عامي 2022 و2023 في أعقاب الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، كان الأدنى منذ عام 2014 (باستثناء عام 2020، الذي فرضت فيه قيود حركة صارمة بسبب جائحة كورونا).

وتشير الأرقام إلى أن دمج الاتجاهات في الهجرة الوافدة والمغادرة أدخل إسرائيل في ميزان هجرة سلبي لمدة سنتين متتاليتين.

حتى شهر مارس 2026، فإن نحو 18% من ملاكات العاملات والعاملين الاجتماعيين غير شاغرة، وبالمصطلحات المطلقة يدور الحديث عن نقص يبلغ نحو 1,300 مهني. وتتميز نسبة الملاكات غير الشاغرة بتقلبات كثيرة على مر السنين، ولكن الاتجاه العام يشير إلى نقص يزداد باستمرار.

وتعتبر الصعوبة في ملء الملاكات أكثر خطورة في البلدات التي تكون فيها الضائقة الاجتماعية هي الأشد: فنسبة الملاكات غير الشاغرة في السلطات المحلية التي يكون مستوى الفقر فيها مرتفعا (لأكثر من 25% من العائلات في البلدة دخل تحت خط الفقر) تزيد بكثير عن النسبة في البلدات التي يكون مستوى الفقر فيها منخفضا (حتى 15% من العائلات). وبالتقسيم حسب القطاع، بلغت النسبة المتوسطة للملاكات غير الشاغرة في السلطات اليهودية (بدون السلطات الحريدية) في أبريل 2026 نحو 17%، في حين أنها في السلطات العربية، وبشكل خاص البدوية، أعلى بكثير - 21% و26% على التوالي.

كما أن عدد متلقي الخدمات لكل عامل اجتماعي هو أعلى في السلطات الأكثر فقراً مقارنة بالسلطات التي يكون مستوى الفقر فيها متوسطاً ومنخفضاً. وهذا الجانب له تأثير حاسم سواء على مستوى الرعاية التي يمكن تقديمها لمتلقي الخدمة أو على الإنهاك المهني للمتخصصين.

إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة منخفض بشكل ملحوظ عن الأهداف المعلنة

تصل أحدث الأهداف لدمج الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء على المدى الطويل والتي أعلنت عنها إسرائيل في عام 2022 إلى 20% من إنتاج الكهرباء بحلول عام 2025 و30% بحلول عام 2030. وخلال العقد الماضي، زادت القدرة الإنتاجية المثبتة بشكل كبير ووصلت إلى نحو 27% من إجمالي القدرة الإنتاجية المثبتة. ومع ذلك، فإن الإنتاج الفعلي ظل أقل بكثير - فقط نحو 14% إلى 15% من استهلاك الكهرباء في عام 2024. وكانت نسبة الكهرباء التي تم إنتاجها في إسرائيل من مصادر متجددة في عام 2023 منخفضة مقارنة بدول مماثلة في حجم سكانها وظروفها المناخية.

المصدر: "معاريف"