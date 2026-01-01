اعتقالات واقتحامات بالضفة والقدس والمستوطنون يصعدون اعتداءاتهم

رام الله/سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأربعاء، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللتها عمليات اعتقال وتفتيش للمنازل، بالتزامن مع اعتداءات نفذها مستوطنون بحق فلسطينيين في مناطق متفرقة.

واعتقلت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين بعد مداهمة منازلهم وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية، قبل نقلهم إلى مراكز التحقيق التابعة لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، كما عبثت بمحتويات عشرات المنازل واحتجزت سكانها لساعات.

وفي جنوب الخليل، أصيب عدد من الفلسطينيين خلال هجوم شنه مستوطنون على تجمع "خلة الحمص" في مسافر يطا.

وأوضح الناشط في مقاومة الاستيطان أسامة مخامرة أن عشرات المستوطنين هاجموا مساكن تعود لعائلة ادعيس، وأطلقوا النار ورشوا غاز الفلفل على السكان، إضافة إلى الاعتداء عليهم بالضرب، ما أسفر عن وقوع إصابات.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد ملحوظ في وتيرة الانتهاكات بالضفة الغربية، حيث أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا 1659 اعتداءً خلال شهر أيار/مايو الماضي، بينها 551 اعتداءً ارتكبها مستوطنون واستهدفت المواطنين وممتلكاتهم والأراضي الزراعية في مختلف المحافظات.

ميدانيا، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة ترمسعيا شمال رام الله، وداهمت أحد المنازل، كما اقتحمت قرية مادما جنوب نابلس ونفذت حملة تفتيش واسعة، إلى جانب مداهمة منزل في قرية كفر قليل شرق المدينة.

وفي محافظة جنين، اقتحمت بلدة ميثلون، بينما شملت الاقتحامات في القدس المحتلة بلدتي الرام ومخيم شعفاط.

في المقابل، تواصلت أعمال المقاومة في الضفة، حيث رصد مركز معلومات فلسطين "معطى" تنفيذ 14 عملا مقاوما خلال الساعات الـ48 الماضية، شملت إلقاء زجاجات حارقة أدت إلى اندلاع حريق داخل مستوطنة، وأربع عمليات تصدٍ لهجمات المستوطنين، إضافة إلى مواجهات في ثماني مناطق تخللها إلقاء الحجارة على قوات الاحتلال.

وشهدت القدس مواجهات في مخيم شعفاط وكفر عقب، كما اندلعت مواجهات في قريتي القرنة وترمسعيا شمال شرق رام الله، بالتزامن مع تصدي الأهالي لهجمات المستوطنين.

وفي نابلس، اندلعت مواجهات في جالود وقريوت وبورين، ترافقت مع محاولات للتصدي لاعتداءات المستوطنين، فيما شهدت منطقة الرشايدة شرق بيت لحم مواجهات مماثلة خلال تصدٍ لهجوم استيطاني.

وفي محافظة الخليل، ألقى شبان فلسطينيون زجاجات حارقة باتجاه مستوطنة "كرمي تسور"، ما أدى إلى اندلاع حريق داخلها، في ظل استمرار حالة التوتر والمواجهات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.