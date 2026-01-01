الاحتلال يواصل خروقاته : شهيد متأثرًا بإصابته وقصف واطلاق نار

غزة / سما /

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي – اليوم الأربعاء- خروقات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف وإطلاق النار في أرجاء متفرقة من شرقي القطاع وجنوبه.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد المواطن آدم أبو حدايد متأثرًا بإصابته في قصف إسرائيلي سابق قرب شارع 5 في مواصي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مخيم إيواء للنازحين في حي الشيخ عجلين جنوب غربي مدينة غزة، ما خلّف دمارًا واسعًا وخرابًا كبيرًا في خيام النازحين، وأدى إلى تشريد عشرات العائلات.

وشنت طائرات الاحتلال غارة محيط محطة الخزندار قرب منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، في حين ستهدفت غارة حي التفاح شمال شرقي المدينة.

وقصفت طائرات الاحتلال أرضًا في محيط مدرسة شهداء غزة بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

وتوغلت قوات الاحتلال في منطقة العطاطرة ببيت لاهيا شمال غربي قطاع غزة، وحاصرت عائلات نازحة داخل خيامها في المنطقة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار شمال شرقي خانيونس.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر تنفيذ عمليات قصف وإطلاق نار في مناطق متفرقة، بالتوازي مع استمرار الحصار وفرض القيود على حركة المعابر ما فاقم الأوضاع الإنسانية.