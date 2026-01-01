الطقس: ارتفاع طفيف في الحرارة الأربعاء

غزة / سما /

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، صافيا بوجه عام حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.

وتبقى درجات الحرارة ضمن معدلاتها السنوية المعتادة لمثل هذا الوقت من العام، لتسود أجواء صيفية اعتيادية ومعتدلة.

ويكون الطقس حارا في المناطق الجبلية خلال ساعات الظهيرة فقط، فيما يكون حارا نسبيا إلى حار في المناطق السهلية والساحلية.

أما ليلا، فتتحول الأجواء إلى منعشة ولطيفة في مختلف المناطق الجبلية والسهلية والساحلية.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الخميس، تستقر درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية المعتادة لمثل هذا الوقت من العام، دون أن يطرأ عليها تغير يذكر.

ويسود طقس صيفي اعتيادي، يكون حارا نسبيا خلال ساعات الظهيرة في المناطق الجبلية، بينما يكون حارا في المناطق السهلية والساحلية.

وخلال ساعات الليل، يصبح الطقس منعشا ولطيفا في المناطق الجبلية، كما تسود أجواء لطيفة في المناطق السهلية والساحلية.

تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، فتبقى درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية المعتادة لمثل هذا الوقت من العام، لتسود أجواء صيفية اعتيادية ومستقرة.

ويكون الطقس حارا خلال ساعات الظهيرة، بما في ذلك في المناطق الجبلية، فيما يكون حارا نسبيا إلى حار في المناطق السهلية والساحلية.

أما خلال ساعات الليل، فيصبح الطقس منعشا ولطيفا في المناطق الجبلية، كما تسود أجواء لطيفة في المناطق السهلية والساحلية.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيفا إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم السبت، تبقى درجات الحرارة ضمن معدلاتها السنوية المعتادة لمثل هذا الوقت من العام، لتسود أجواء صيفية اعتيادية ومستقرة، مع طقس حار خلال ساعات الظهيرة، دون أن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة.

أما خلال ساعات الليل، فيصبح الطقس منعشا ولطيفا في المناطق الجبلية، كما تسود أجواء لطيفة في المناطق السهلية والساحلية.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة خلال ساعات الذروة بين الساعة 11 صباحاً والرابعة عصرا، كما دعت إلى تجنب إشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.