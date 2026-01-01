  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

الاحصاء : 92% من الصادرات تتجه إلى إسرائيل.. والعجز التجاري يقترب من نصف مليار دولار

الثلاثاء 23 يونيو 2026 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحصاء : 92% من الصادرات تتجه إلى إسرائيل.. والعجز التجاري يقترب من نصف مليار دولار



رام الله/سما/

ارتفعت الصادرات خلال شهر نيسان من عام 2026 بنسبة 39% مقارنة مع شهر نيسان من عام 2025، حيث بلغت قيمتها 188.1 مليون دولار أمريكي.

ارتفعت الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر نيسان من عام 2026 بنسبة 43% مقارنة مع شهر نيسان من عام 2025، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 92% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر نيسان من عام 2026. كما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 3% مقارنة مع شهر نيسان من عام 2025.

الواردات السلعية

ارتفعت الواردات خلال شهر نيسان من عام 2026 بنسبة 19% مقارنة مع شهر نيسان من عام 2025، حيث بلغت قيمتها 673.4 مليون دولار أمريكي.

ارتفعت الواردات من إسرائيل خلال شهر نيسان من عام 2026 بنسبة 39% مقارنة مع شهر نيسان من عام 2025، وشكلت الواردات من إسرائيل 62% من إجمالي قيمة الواردات لشهر نيسان من عام 2026. بينما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 3% مقارنة مع شهر نيسان من عام 2025.

الميزان التجاري للسلع المرصودة

أما الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل ارتفاعاً في قيمة العجز بنسبة 13% خلال شهر نيسان من عام 2026 مقارنة مع شهر نيسان من عام 2025، حيث بلغت قيمة العجز 485.3 مليون دولار أمريكي.

الأكثر قراءة اليوم

تقييد عمليات القتل المباشر ..أوامر إطلاق النار الجديدة في غزة تفجر خلافات داخل جيش الاحتلال

بينهم طالبة في الثانوية العامة ومُسعف.. 3 شهداء وجرحى في قصف اسرائيلي في غزة والمواصي..

الاحتلال يعلن اغتيال ناشط من غزة "سباعي ابو حسنه"ارتبط اسمه بـ "لقطة القبلة الشهيرة" مع أسير إسرائيلي سابق

الاحتلال : أمريكا تُنهي التفويض الذي مُنح إلى إسرائيل بـ”العمل بلا قيود” في لبنان.. واجتماع طارئ لبحث “تعاظم” قوة “حماس” في غزة

تفاقم الإحباط الإسرائيليّ لانقلاب ترامب.. مصادرٌ أمنيّةٌ رفيعةٌ: زجّ الكيان بموقعٍ إشكاليٍّ للغاية فيما يزداد أعداؤها قوّةً بمختلف الجبهات نتيجةً لاتفاق الاستسلام لطهران

معاريف : تركيا أكبر تهديد لإسرائيل من إيران بفضل قوتها العسكرية المتطورة والخطيرة.. وهذا ما يملكه الجيش

إجلاء رئيس الشاباك السابق وزوجته “وسط تعتيم شديد” من الإمارات خلال مشاركته في مؤتمر أمني

الأخبار الرئيسية

الكشف عن خطة إسرائيلية جديدة لغزة: توسع ميداني و"مدينة خضراء" في رفح

هل يستخدم نتنياهو "الأكثر المهان والدليل" السلاح النووي لاعادة هيبة إسرائيل وردعها ؟

اتفاق فلسطيني أردني لحل أزمة معبر الكرامة عبر 3 مسارات

«حماس» تتجه لتعامل «إيجابي» مع تعديلات ملادينوف رغم الأصوات الرافضة

ترامب: سأحل المشاكل مع نتنياهو... ولولا ضرب إيران لاختفت إسرائيل