الاحصاء : 92% من الصادرات تتجه إلى إسرائيل.. والعجز التجاري يقترب من نصف مليار دولار

رام الله/سما/

ارتفعت الصادرات خلال شهر نيسان من عام 2026 بنسبة 39% مقارنة مع شهر نيسان من عام 2025، حيث بلغت قيمتها 188.1 مليون دولار أمريكي.

ارتفعت الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر نيسان من عام 2026 بنسبة 43% مقارنة مع شهر نيسان من عام 2025، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 92% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر نيسان من عام 2026. كما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 3% مقارنة مع شهر نيسان من عام 2025.

الواردات السلعية

ارتفعت الواردات خلال شهر نيسان من عام 2026 بنسبة 19% مقارنة مع شهر نيسان من عام 2025، حيث بلغت قيمتها 673.4 مليون دولار أمريكي.

ارتفعت الواردات من إسرائيل خلال شهر نيسان من عام 2026 بنسبة 39% مقارنة مع شهر نيسان من عام 2025، وشكلت الواردات من إسرائيل 62% من إجمالي قيمة الواردات لشهر نيسان من عام 2026. بينما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 3% مقارنة مع شهر نيسان من عام 2025.

الميزان التجاري للسلع المرصودة

أما الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل ارتفاعاً في قيمة العجز بنسبة 13% خلال شهر نيسان من عام 2026 مقارنة مع شهر نيسان من عام 2025، حيث بلغت قيمة العجز 485.3 مليون دولار أمريكي.