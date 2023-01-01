اليوم : استئناف المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن

القدس المحتلة / سما /

صرح مسؤول أميركي، بأن القيادة المركزية "سنتكوم" أطلقت آلية جديدة لمراقبة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، ولمتابعة تطورات الوضع الميداني.

وأضاف أن إطلاق هذه الآلية جاء عقب اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والرئيس اللبناني جوزيف عون.

وتابع "نعمل على تمكين إسرائيل ولبنان، بوصفهما دولتين ذواتي سيادة، من إجراء حوار والتوصل إلى مسار يفضي إلى السلام والأمن. وستواصل المباحثات التقدم نحو اتفاق شامل للسلام والأمن بين البلدين". وأشار المسؤول الأميركي إلى أنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل بشأن الآلية الجديدة في وقت قريب.

إلى ذلك، من المقرر أن تستأنف المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن اليوم وعلى مدار 3 أيام متواصلة، حيث ستجري على مسارين أمني وسياسي.

ويمثل الجانب اللبناني وفدان أمني وسياسي، وتوقّع عن لبنان السفيرة لدى واشنطن ندى معوض، فيما يترأس وفد الجانب الإسرائيلي السفير لدى واشنطن يحيئيل لايتر.

ويشرف على المفاوضات وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وإن كانت زيارته المقررة لدول الخليج تلقي بظلالها على مدى حضوره الشخصي طوال الأيام الثلاثة.

ومنذ 2 آذار/ مارس 2026 تشن إسرائيل حربا على لبنان أسفرت عن 4 آلاف و175 شهيدا و12 ألفا و164 جريحا، ونزوح أكثر من مليون شخص، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، فيما سيطرت على مناطق أخرى خلال الحرب التي دارت بين عامي 2023 و2024، كما توغلت خلال العدوان الأخير لأكثر من 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.