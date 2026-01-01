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أبو هولي خلال ندوة اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي: الإعلام شريك أساسي في حماية حقوق اللاجئين وتعزيز الوعي بقضاياهم

الثلاثاء 23 يونيو 2026 10:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبو هولي خلال ندوة اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي: الإعلام شريك أساسي في حماية حقوق اللاجئين وتعزيز الوعي بقضاياهم



رام الله/سما/

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد أبو هولي، أهمية الدور الذي يضطلع به الإعلام في تعزيز الوعي بحقوق اللاجئين والنازحين، ونقل الحقيقة حول قضاياهم الإنسانية، مشددًا على أن الإعلام المسؤول يمثل أداة أساسية لحماية الكرامة الإنسانية ودعم العدالة.

جاء ذلك خلال مشاركته في الندوة الإلكترونية التي ينظمها اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي بعنوان “دور الإعلام في تعزيز الوعي بحقوق اللاجئين والنازحين“، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين 2026.

وأوضح أبو هولي أن قضية اللاجئين الفلسطينيين ما زالت تواجه تحديات إنسانية وسياسية متزايدة، داعيًا إلى تعزيز التضامن الدولي والعمل المشترك لحماية حقوق اللاجئين وتوفير الدعم اللازم لهم.

وأشار إلى الأوضاع الصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في مختلف أماكن وجودهم، مؤكدًا ضرورة استمرار الجهود الدولية للحفاظ على حقوقهم، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” باعتبارها تجسيدًا للمسؤولية الدولية تجاه قضيتهم.

وشدد رئيس دائرة شؤون اللاجئين على أن الإعلام يتحمل مسؤولية كبيرة في تقديم تغطية مهنية وإنسانية لقضايا اللاجئين، وإبراز معاناتهم وحقوقهم بعيدًا عن التهميش، بما يسهم في بناء وعي عالمي بالقضايا الإنسانية.

ودعا إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية والحقوقية في دول منظمة التعاون الإسلامي لإطلاق مبادرات تسهم في دعم قضايا اللاجئين والنازحين وترسيخ قيم التضامن والكرامة الإنسانية.

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