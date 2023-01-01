الاحتلال يواصل خروقاته .. عمليات نسف وإطلاق نار إسرائيلي شرقي غزة

القدس المحتلة / سما /

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، خرق اتفاق إطلاق النار في قطاع غزة، عبر عمليات النسف وإطلاق نار في مناطق متفرقة من القطاع.

وأفاد مصدر محلي بأن آليات الاحتلال أطلقت النار شرقي خان يونس جنوبي القطاع، وسط قصف مدفعي.

كما نفذت قوات الاحتلال عملية نسف شرقي مدينة خان يونس.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية النار وعددًا من القذائف قبالة مدينة رفح جنوبي القطاع.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة شمال غربي مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر تنفيذ عمليات قصف وإطلاق نار في مناطق متفرقة، بالتوازي مع استمرار الحصار وفرض القيود على حركة المعابر ما فاقم الأوضاع الإنسانية.

ووفق وزارة الصحة؛ فإن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار (10 أكتوبر) ارتفع إلى 1,028 شهيدا في حين ارتفع عدد المصابين إلى 3,249، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال: 784.

وفيما يتعلق بالإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 فقد ارتفع عدد الشهداء إلى 73,038 وعدد المصابين إلى 173,357.