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فضيحة في الشرطة الإسرائيلية: توثيق شرطي وشرطية يمارسان الجنس أثناء المناوبة

الثلاثاء 23 يونيو 2026 09:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فضيحة في الشرطة الإسرائيلية: توثيق شرطي وشرطية يمارسان الجنس أثناء المناوبة



القدس المحتلة / سما /

أثارت حادثة مصورة جرى تداولها بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي في إسرائيل،امس الاثنين، ضجة وجدلا كبيرا، بعد أن أظهرت شرطيا وشرطية يمارسان الجنس بجانب دورية الشرطة أثناء ساعات عملهما الرسمي ومناوبتهما الليلية.

وبحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام إسرائيلية، فإن التوثيق الذي جرى تسريبه والتقط في منطقة جنوب إسرائيل، يظهر بوضوح استغلال الشرطيين لسيارة الشرطة ووقت الخدمة الفعلي في أمور شخصية وحميمة، مما فجر موجة انتقادات حادة ضد سلوك أفراد الجهاز وضياع هيبة السلك الشرطي.

وفي رد رسمي على الفضيحة الموثقة، أصدرت الناطقة باسم الشرطة الإسرائيلية بيانا مقتضبا أكدت فيه أن "الحدث تم تحويله بشكل فوري للفحص والتحقيق من قبل الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الانضباطية اللازمة".

وأوضح خبراء قانونيون إسرائيليون أن الفعل، حتى وإن كان قد تم بالتراضي الكامل بين الطرفين، يضع الشرطيين أمام مساءلة جنائية وقانونية معقدة تحت بند "الفعل الفاضح في مكان علني" وفقا لقانون العقوبات الإسرائيلي، فضلا عن كونه انتهاكا صارخا لقواعد السلوك الوظيفي التي تحظر استخدام ممتلكات وموارد الدولة والأوقات الرسمية لأغراض خاصة.

وتعيد هذه الحادثة إلى الأذهان قضايا مشابهة نظرت فيها محاكم الانضباط التابعة للشرطة الإسرائيلية سابقا، حيث شهدت أروقة المحاكم إدانة شرطيين بذات التهمة أثناء مناوبات عملياتية مشتركة، وصدرت بحقهم أحكام تضمنت التوبيخ الرسمي وتنزيل الرتب العسكرية لعدم الأهلية والمساس الشديد بثقة الجمهور في جهاز الشرطة.

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