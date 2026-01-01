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اتصالات سرية ومكثفة يجريها ليبرمان لتشكيل تحالف سياسي جديد يخوض الانتخابات

الثلاثاء 23 يونيو 2026 09:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اتصالات سرية ومكثفة يجريها ليبرمان لتشكيل تحالف سياسي جديد يخوض الانتخابات



القدس المحتلة / سما /

كشفت مصادر إعلامية إسرائيلية، مساء الاثنين، عن تحركات مكثفة واتصالات سرا يقودها حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان وراء الكواليس، بهدف بناء محور سياسي جديد يستقطب الحركات والمنظمات التي تشكلت في إسرائيل إبان الحرب، وذلك تمهيدا لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بشكل مشترك.

ووفق للقناة 14 الإسرائيلية، فقد عقد اجتماع مغلق الليلة الماضية شارك فيه ممثلون عن حركات برزت خلال أشهر الحرب وتبحث الآن عن موطئ قدم لها في الساحة السياسية الإسرائيلية، حيث تمحورت النقاشات حول بناء تحالفات استراتيجية وتشكيل قائمة انتخابية موحدة.

وشهد هذا الاجتماع حضور ممثلين عن قوى ناشطة وشخصيات أمنية وعسكرية سابقة في إسرائيل، ومن أبرزهم ممثلون عن حركة "إلى العلم" وهي حركة تضم جنود احتياط ويقودها الوزير والمسؤول السابق يوعاز هاندل، بالإضافة إلى ممثل عن ددي سمحي المفوض السابق لجهاز الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلي والمسؤول الأمني السابق.

كما شارك في هذه النقاشات أرييل مناشيه، رئيس منتدى "الحريديم المندمجون" والمقرب من ليبرمان، حيث حضر بصفته ممثلا رسميا عن حزب "إسرائيل بيتنا" لإدارة هذه التفاهمات.

وتطمح تكتلات جنود الاحتياط والقوى الميدانية الجديدة التي أفرزتها الحرب إلى إيجاد شريك حزبي قوي تندمج من خلاله في انتخابات الكنيست المقررة قريبا، بينما يرى أفيغدور ليبرمان في هذه المجموعات فرصة استراتيجية لتوسيع قاعدة حزبه الجماهيرية وزيادة عدد مقاعده عبر تبني أطروحات هذه المنظمات التي تحظى بحضور متزايد في الشارع الإسرائيلي حاليا.

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