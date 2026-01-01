جيرمي كوربين يطالب بتحقيق مستقل في تواطؤ بريطانيا بـ"إباة غزة "

القدس المحتلة / سما /

جدد عضو البرلمان البريطاني، جيرمي كوربين، هجومه على السياسة الخارجية لبلاده، مؤكداً ضرورة عدم إغفال الدعم الذي قدمته حكومة كير ستارمر لما وصفه بـ 'الإبادة الجماعية' في قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع مغادرة الأخير لمنصبه.

وأعلن كوربين عبر حسابه الرسمي على منصة 'إكس' عن إعادة تقديم مشروع قانون يهدف إلى فتح تحقيق مستقل وشامل حول طبيعة التواطؤ البريطاني في الجرائم المرتكبة بقطاع غزة، مشدداً على أن هذه الأحداث تمثل الجريمة الأكبر في العصر الحديث ولا يمكن تجاوزها دون محاسبة قانونية.

لن ننسى أبدًا الدور الذي لعبته حكومة ستارمر في أكبر جريمة في عصرنا، وقد أعدتُ تقديم مشروعي القانوني لإجراء تحقيق مستقل في تواطؤ بريطانيا.

وتأتي هذه الخطوة البرلمانية في إطار ضغوط مستمرة يمارسها تيار اليسار في بريطانيا لكشف حجم الدعم العسكري والسياسي الذي قدمته لندن للاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب، وسط مطالبات شعبية وحقوقية بوقف تصدير الأسلحة وضمان التزام الحكومة بالقانون الدولي.