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الجزائر تهزم الأردن في مباراة عربية مثيرة بكأس العالم

الثلاثاء 23 يونيو 2026 08:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجزائر تهزم الأردن في مباراة عربية مثيرة بكأس العالم



رام الله/سما/

حقق المنتخب الجزائري فوزا مهما على الأردن بهدفين لهدف، الثلاثاء، في مونديال كأس العالم 2026.

 
وتقدم المنتخب الأردني في الشوط الأول عن طريق نزار الرشدان، إلا أن الضغط الجزائري أثمر عن هدف التعادل في الشوط الثاني عن طريق البديل نذير بن بوعلي، قبل أن يسجل أمين غويري هدف الفوز.
 
ورفعت الجزائر رصيدها إلى ثلاث نقاط متساوية مع النمسا في المركز الثاني، خلف المتصدر الأرجنتين.
 
وفي حال تحقيقها الفوز في الجولة الأخيرة ضد النمسا، تتأهل الجزائر رسميا كوصيف للمجموعة، مع بقاء فرص بالتأهل كأفضل ثالث حال تعثرها.
 
فيما باتت مهمة الأردن شبه مستحيلة بتجاوز الدور الأول، برصيد خال من النقاط.

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