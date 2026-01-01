شرطة الإحتلال تعلن ضبط سلاح "كارلو" واعتقال مواطن في مخيم الدهيشة

رام الله/سما/

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الاثنين، ضبط سلاح محلي الصنع من نوع "كارلو" وأمشاط ذخيرة خلال عملية تفتيش في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، واعتقال مواطن.

وقالت الشرطة في بيان إن العملية نُفذت من قبل أفراد شرطة "النبي يعقوب" بالتعاون مع وحدة الكلاب البوليسية التابعة لحرس الحدود وعناصر من حرس الحدود في الضفة الغربية، وذلك في إطار حملة لمكافحة حيازة "الأسلحة غير القانونية".

وأضافت أن القوات نفذت عملية تفتيش في منزل "المشتبه به" بموجب أمر قضائي، حيث أشار كلب بوليسي إلى موقع داخل المنزل ومحيطه، ما أدى إلى العثور على سلاح من نوع "كارلو" وأمشاط ذخيرة مطابقة له.

وأوضحت الشرطة أنه جرى اعتقال "المشتبه به" وتحويله إلى التحقيق، مشيرة إلى أن التحقيق في القضية ما زال مستمراً.