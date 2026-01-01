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الطقس: أجواء صيفية مستقرة ودرجات الحرارة حول معدلاتها

الثلاثاء 23 يونيو 2026 08:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء صيفية مستقرة ودرجات الحرارة حول معدلاتها



رام الله/سما/

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الثلاثاء، صافيا بوجه عام، وحارا في المناطق الجبلية، وشديد الحرارة في بقية المناطق، دون أن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة.

وتبقى درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية المعتادة لمثل هذا الوقت من العام، ليسود طقس صيفي اعتيادي، يكون معتدلا نسبيا خلال ساعات النهار في المناطق الجبلية، فيما يكون حارا نسبيا إلى حار في المناطق السهلية والساحلية.

وخلال ساعات الليل، يصبح الطقس منعشا ولطيفا في المناطق الجبلية، كما تسود أجواء لطيفة في المناطق السهلية والساحلية، لتبقى الأجواء مريحة مقارنة بفترة النهار.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الأربعاء، يكون الجو صافياً بوجه عام حارًا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.

تبقى درجات الحرارة ضمن معدلاتها السنوية المعتادة لمثل هذا الوقت من العام، لتسود أجواء صيفية اعتيادية ومعتدلة.

ويكون الطقس حارا في المناطق الجبلية خلال ساعات الظهيرة فقط، فيما يكون حارا نسبيا إلى حار في المناطق السهلية والساحلية.

أما ليلا، فتتحول الأجواء إلى منعشة ولطيفة في مختلف المناطق الجبلية والسهلية والساحلية.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الخميس، تستقر درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية المعتادة لمثل هذا الوقت من العام، دون أن يطرأ عليها تغير يذكر.

ويسود طقس صيفي اعتيادي، يكون حارا نسبيا خلال ساعات الظهيرة في المناطق الجبلية، بينما يكون حارا في المناطق السهلية والساحلية.

وخلال ساعات الليل، يصبح الطقس منعشا ولطيفا في المناطق الجبلية، كما تسود أجواء لطيفة في المناطق السهلية والساحلية.

يوم الجمعة، فتبقى درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية المعتادة لمثل هذا الوقت من العام، لتسود أجواء صيفية اعتيادية ومستقرة.

ويكون الطقس حارا خلال ساعات الظهيرة، بما في ذلك في المناطق الجبلية، فيما يكون حارا نسبيا إلى حار في المناطق السهلية والساحلية.

أما خلال ساعات الليل، فيصبح الطقس منعشا ولطيفا في المناطق الجبلية، كما تسود أجواء لطيفة في المناطق السهلية والساحلية.

وفي يوم السبت، تبقى درجات الحرارة ضمن معدلاتها السنوية المعتادة لمثل هذا الوقت من العام، لتسود أجواء صيفية اعتيادية ومستقرة، مع طقس حار خلال ساعات الظهيرة، دون أن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة.

أما خلال ساعات الليل، فيصبح الطقس منعشا ولطيفا في المناطق الجبلية، كما تسود أجواء لطيفة في المناطق السهلية والساحلية.

وحذرت الأرصاد من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا إلى 4 مساء، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

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