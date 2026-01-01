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معاريف : تركيا أكبر تهديد لإسرائيل من إيران بفضل قوتها العسكرية المتطورة والخطيرة.. وهذا ما يملكه الجيش

الثلاثاء 23 يونيو 2026 12:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
معاريف : تركيا أكبر تهديد لإسرائيل من إيران بفضل قوتها العسكرية المتطورة والخطيرة.. وهذا ما يملكه الجيش



القدس المحتلة/سما/

ذكرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أن تركيا تُعد تهديدًا أكبر وأكثر خطورة على إسرائيل من إيران، وذلك في ضوء امتلاكها ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ووصولها إلى نسبة اكتفاء ذاتي في صناعاتها الدفاعية تقارب 80 بالمئة.
وجاء ذلك في مقال رأي نشرته الصحيفة، الاثنين، استعرض التطورات المتسارعة التي حققتها تركيا في مجال الصناعات الدفاعية وتطوير قدراتها العسكرية خلال السنوات الأخيرة.
وتناول المقال ما وصفه بتراجع مستوى التوافق بين واشنطن وتل أبيب، مشيرًا إلى أن إسرائيل لم تتجاوز بعد صدمة التحول في موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه بعض احتياجاتها الأمنية على حدودها الشمالية، قبل أن تواجه — بحسب الصحيفة — تحديًا جديدًا قد يكون أكثر خطورة من إيران، يتمثل في تركيا.
وسلطت الصحيفة الضوء على حجم القوات المسلحة التركية، مشيرة إلى امتلاكها أعدادًا كبيرة من الدبابات، من بينها دبابة القتال الرئيسية المحلية “ألطاي”.

كما أوضحت أن تركيا أنشأت منظومة صناعات دفاعية متقدمة باتت تنتج معظم احتياجاتها العسكرية محليًا، إلى جانب تطوير نظام دفاع جوي متعدد الطبقات بإمكانات وطنية.
وأضافت أن سلاح الجو التركي يضم نحو 200 طائرة، معظمها من طراز “إف-16 فايتينغ فالكون”، إلى جانب مروحيات هجومية متعددة المهام.
وذكرت الصحيفة أن التهديد الأبرز في أي مواجهة محتملة مع إسرائيل قد يأتي من القوات البحرية التركية، التي تضم 14 غواصة، إلى جانب فرقاطات وسفينة الهجوم البرمائي “تي جي غي أناضولو”.
ولفت المقال إلى أن الجيش التركي راكم خبرة عملياتية واسعة خلال عقود من مكافحة التنظيمات المسلحة، إضافة إلى مشاركته في عمليات عسكرية في سوريا والعراق، ما أكسبه خبرة في القتال داخل المناطق المأهولة والبيئات الجبلية الصعبة.

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