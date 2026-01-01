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فانس: تقدم كبير في المحادثات مع ايران ووضعنا آلية لإبقاء مضيق هرمز مفتوحا

الإثنين 22 يونيو 2026 07:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
فانس: تقدم كبير في المحادثات مع ايران ووضعنا آلية لإبقاء مضيق هرمز مفتوحا



واشنطن/وكالات /

أكد نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، اليوم الاثنين، إحراز تقدم في المحادثات الجارية في بورغنشتوك، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وضعت أسسا جيدة للتوصل إلى اتفاق نهائي وتسوية دائمة، معرباً عن أمله في استكمال هذا المسار والبناء على التقدم الذي تحقق.

وقال فانس إن المحادثات استمرت رغم بعض الشكاوى، وإنها أحرزت تقدما ملحوظا، لافتا إلى أن المباحثات الفنية ستتواصل على مدار الأسبوع، فيما ستبدأ الاثنين في بورغنشتوك المحادثات مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف أن الإيرانيين وافقوا على دعوة المفتشين الدوليين إلى بلادهم، واصفا هذه الخطوة بأنها "مهمة جدا" في مسار المفاوضات النووية.

وفي الشأن الإقليمي، أوضح فانس أنه جرى التوصل إلى آلية لتفادي التصعيد ووقف إطلاق النار، إلى جانب آلية لإبقاء مضيق هرمز مفتوحا وضمان حرية الملاحة فيه، فضلا عن آلية لنزع الألغام من المضيق.

وفيما يتعلق بلبنان، أكد فانس وضع آلية لمنع الاشتباك وفض الاشتباك وخفض التصعيد، مشيرا إلى إحراز تقدم في الملف اللبناني خلال مباحثات بورغنشتوك مقارنة بما كان عليه الوضع قبل 24 ساعة.

وشدد على أن الولايات المتحدة تسعى في الوقت نفسه إلى حماية أمن إسرائيل وصون سيادة لبنان، معتبرا أن الوضع اللبناني سيبقى موضع نقاش ومتابعة مستمرة خلال المرحلة المقبلة.

كما دعا إيران إلى كبح جماح حزب الله، مؤكدا أن هذا الملف يشكل جزءا من الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي.

وفي ملف الأصول الإيرانية، قال فانس إن هناك تقارير مغلوطة يتم تداولها بشأن هذا الموضوع، مؤكدا أن الهدف هو وضع آلية تضمن أن تُستخدم الأموال بما يساعد الشعب الإيراني، وألا تذهب إلى تمويل الإرهاب.

وأشار فانس إلى أن المباحثات أحرزت تقدما كبيرا، إلا أن هناك المزيد من العمل المطلوب قبل الوصول إلى اتفاق نهائي وشامل.

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