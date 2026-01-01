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هب الريح والفراية يبحثان تسهيل السفر عبر جسر الملك حسين ويتفقان على متابعة ميدانية مشتركة

الإثنين 22 يونيو 2026 07:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
هب الريح والفراية يبحثان تسهيل السفر عبر جسر الملك حسين ويتفقان على متابعة ميدانية مشتركة



عمان /وكالات /

بحث وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، اليوم الإثنين، مع نظيره الأردني مازن الفراية، سبل تعزيز التعاون المشترك وتسهيل حركة السفر والتنقل عبر جسر الملك حسين، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين والتخفيف من معاناتهم.

وجاء ذلك خلال لقاء عقد في العاصمة الأردنية عمّان، بحضور مدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء علام السقا، ومدير عام الدفاع المدني اللواء أكرم ثوابتة، ومدير عام هيئة المعابر والحدود أمين قنديل، ومدير عام التعاون الدولي في وزارة الداخلية العميد محمود صلاح الدين.

وثمّن هب الريح المواقف الأردنية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، والجهود التي تبذلها المملكة لمعالجة التحديات المرتبطة بحركة السفر عبر الجسر، بما يعكس حرصها على التخفيف من معاناة المسافرين وتحسين ظروف تنقلهم.

وأكد استمرار الجهود والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة من أجل زيادة ساعات العمل على المعبر، ورفع أعداد المسافرين المسموح لهم بالعبور، بما يواكب النمو المتزايد في حركة السفر ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون المشترك، وعقد لقاء ميداني على جسر الملك حسين يوم الخميس المقبل، لمتابعة الأوضاع على الأرض وتقييم الإجراءات المتخذة، والعمل على تعزيز انسيابية الحركة وتسهيل تنقل المواطنين.

وفي السياق ذاته، عقد هب الريح فور وصوله إلى الأردن اجتماعا مع الجهات والإدارات العاملة على الجسر، جرى خلاله استعراض واقع العمل الميداني والإجراءات المتخذة لإزالة أسباب المعاناة، وتحسين ظروف الانتظار وتنظيم حركة المسافرين بما يضمن انسيابية أكبر في السفر والتنقل.

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