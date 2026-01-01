تقييد عمليات القتل المباشر ..أوامر إطلاق النار الجديدة في غزة تفجر خلافات داخل جيش الاحتلال

القدس المحتلة/سما/

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، عن حالة من الإحباط والغضب تسود بين ضباط وجنود جيش الاحتلال الفاعلين على حدود قطاع غزة، إثر صدور تعليمات جديدة تقيد إجراءات إطلاق النار ضد الفلسطينيين الذين يقتربون من الخط الفاصل المعروف بـ "الخط الأصفر".

ووفقا لما نشره موقع "واينت" العبري، وجه قائد "فرقة غزة" في جيش الاحتلال، العميد ليرون باتيتو، بتغيير طريقة تطبيق أوامر إطلاق النار عند الحدود.

وأوضح ضباط ميدانيون أن التعليمات السابقة كانت تقضي بإطلاق النار المباشر بهدف القتل ضد أي شخص يعبر الخط الفاصل، بينما تنص التعليمات الجديدة على اتخاذ إجراءات اعتقال مشتبه به، والتي تنتهي بإطلاق النار على الركبتين فقط كحد أقصى.

ونقل الموقع عن ضباط في قوات الاحتلال تحذيرهم الشديد من هذا التغيير، واصفين إياه بأنه "بداية منزلق خطير"، ومؤكدين أن حركة حماس تستغل هذه التحركات والاشخاص لاختبار مدى جاهزية واستعداد قوات الاحتلال على طول الحدود.

وأضاف أحد ضباط الاحتياط: "القيادة تعيش حالة من الغرور وتظن أن حماس مردوعة، لكننا نرى الاستعدادات على الأرض ونعلم أن عمليات تجاوز الخط تعبر عن منظومة فحص واختبار لقدراتنا، والعدو يملك النية والوسائل لتنفيذ هجمات كبيرة".

وأشار الضباط إلى أحداث يومية تشمل اقتراب أشخاص واجتيازهم الخط الفاصل، بالإضافة إلى عبور طائرات مسيرة الأجواء دون الحصول على موافقة عسكرية لإطلاق النار عليها، مما أثار استياء واسعا بين الجنود الذين اعتبروا أن هذه السياسة تظهر جيش الاحتلال بمظهر الضعف وتؤدي إلى تآكل قوة الردع.

في المقابل، نفى الجيش الإسرائيلي حدوث أي تغيير رسمي في أوامر إطلاق النار، مدعيا أن ما جرى هو مجرد "توضيح للأنظمة المعمول بها" لتجنب استهداف غير المتورطين، وذلك في أعقاب حوادث سابقة أثارت انتقادات واسعة، من بينها إطلاق النار على فلسطيني يستعين بعكازين وقتل سائقي شاحنات مساعدات إنسانية بالقرب من الحدود.