موقع بريطاني : نشر 50 جنديا إسرائيليا من أصول إثيوبية في أرض الصومال

القدس المحتلة/سما/

أفاد تقرير إعلامي بأن إسرائيل نشرت قوة عسكرية صغيرة قوامها نحو 50 جندياً من أصول إثيوبية- تجنبا لشد الإنتباه إليهم- في إقليم أرض الصومال (صوماليلاند)، فيما نفى مسؤول أمني إسرائيلي صحة هذه الأنباء، مؤكداً أن التقرير غير صحيح.

وذكر موقع "ميدل إيست آي"، اليوم الاثنين، نقلاً عن مسؤول رفيع في الحكومة الصومالية، أن إسرائيل أرسلت القوة العسكرية إلى الإقليم الانفصالي الذي اعترفت به دولة مستقلة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وفق التقرير.

وبحسب المصدر ذاته، فإن نشر القوة تم بعد فترة وجيزة من الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال، وبالتزامن مع تجدد المواجهة بين إسرائيل وإيران أواخر شباط/ فبراير الماضي.

وفي المقابل، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول أمني إسرائيلي رفيع نفيه للتقرير، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه يقوم بفحص الادعاءات الواردة فيه.

وكان وزير دفاع أرض الصومال محمد يوسف علي قد نفى هذا الأسبوع وجود قاعدة عسكرية إسرائيلية في أراضي الإقليم، لكنه أكد أن إسرائيل تقدم مساعدات وتدريبات لقوات الشرطة والجيش المحلية.

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل لم تؤكد رسمياً أيضاً ما ورد في تقرير سابق لشبكة CNN، تحدث عن إتاحة أرض الصومال موقعاً عسكرياً إضافياً لإسرائيل يمكن استخدامه كنقطة توقف للطائرات في الرحلات طويلة المدى باتجاه إيران.