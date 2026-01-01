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مستوطنون يحطمون مركبات العمال شرق سلفيت

الإثنين 22 يونيو 2026 07:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يحطمون مركبات العمال شرق سلفيت



سلفيت /سما/

حطم مستوطنون، اليوم، عدداً من مركبات العمال المتوقفة بالقرب من جسر إسكاكا شرق سلفيت، ما ألحق بها أضراراً مادية.

وأفاد رئيس مجلس قروي إسكاكا، أسامة ظاهر، بأن مجموعة من المستوطنين أقدمت على مهاجمة مركبات العمال المصطفة بالقرب من جسر إسكاكا، وقامت بتحطيم عدد منها وإلحاق أضرار بمحتوياتها.

وأشار ظاهر إلى أن هذه الاعتداءات تأتي في إطار سلسلة من الانتهاكات المتكررة التي تستهدف المواطنين وممتلكاتهم في المناطق الشرقية من المحافظة، بهدف التضييق عليهم.

ودعا الجهات المختصة ومؤسسات حقوق الإنسان إلى توثيق هذه الاعتداءات والعمل على توفير الحماية للمواطنين وممتلكاتهم في ظل تصاعد هجمات المستوطنين في المنطقة.

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