بينهم طالبة في الثانوية العامة ومُسعف.. 3 شهداء وجرحى في قصف اسرائيلي في غزة والمواصي..

غزة/سما/

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ ساعات فجر اليوم الإثنين، 6 انتهاكات جديدة لـ "اتفاق التهدئة" في قطاع غزة؛ عبر عمليات استهداف مدنيين بمدينة غزة، وإطلاق نار في المناطق الشرقية لمدينتي غزة وخان يونس.

واستشهد مواطنان فلسطينيان، ظهر اليوم الإثنين، وأصيب مدنيون آخرون، في غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية بمنطقة "بئر 20" في مواصي خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وقصفت مسيرة حربية تابعة لقوات الاحتلال، ظهر اليوم، بغارة جوية واحدة، مركبة فلسطينية مدنية قرب كافتيريا العمدة في محيط المستشفى البريطاني في مواصي خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية أن الشهيد في استهداف الاحتلال لمركبة مدنية بالقرب من كافتيريا العمدة في مواصي خانيونس، هو المسعف ميسرة الخواجا؛ وهو من الطواقم الطبية التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.





وارتقت شهيدة، وأصيب عدد من آخر في استهداف إسرائيلي، لمركبة مدنية من نوع جيب توسان في حي الرمال، بجانب مول الرحاب، وسط مدينة غزة.

وأفادت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، بارتقاء شهيدة وتسجيل 3 إصابات عقب غارات جوية شنتها طائرات الاحتلال استهدفت مركبة أمام مول الرحاب، بجوار شركة جوال، غرب مدينة غزة، مشيرة أن الطواقم الطبية ما تزال تتعامل مع الحدث بالمنطقة.

وقالت مصادر محلية أن الشهيدة التي ارتقت في القصف الأخير على مدينة غزة، هي الطالبة في الثانوية العامة رغد عاشور، وكانت في طريقها لتقديم اختبار وزاري في أحد المقاهي.