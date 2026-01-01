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رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يعلن استقالته

الإثنين 22 يونيو 2026 01:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يعلن استقالته



لندن/وكالات/

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، الاثنين، استقالته من منصبه استجابةً لضغوط شديدة من النواب، مما يمهد الطريق أمام البلاد لانتخاب سادس رئيس وزراء في سبع سنوات.

وجاء إعلان ستارمر خلال مؤتمر صحفي أمام رئاسة الوزراء في 10 داونينغ ستريت بلندن، حيث قال: "السؤال الذي يطرحه حزبي الآن هو ما إذا كنتُ الأنسب لقيادتنا في الانتخابات العامة المقبلة".

وأضاف: "لقد استمعتُ إلى إجابة حزبي البرلماني على هذا السؤال، وأتقبلها برحابة صدر. كل قرار اتخذته كان يصبّ في مصلحة وطني الحبيب. ولهذا السبب سأستقيل من زعامة حزب العمال. وقد تحدثتُ إلى جلالة الملك هذا الصباح لإبلاغه بقراري".

وتذبذبت قبضة ستارمر على السلطة لأشهر، نتيجة تراجعه عن قراراته، ونتائج الانتخابات المحلية الكارثية، وقراره بتعيين بيتر ماندلسون، المرتبط بجيفري إبستين، سفيرًا للمملكة المتحدة لدى الولايات المتحدة.

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