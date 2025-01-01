  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شهداء وجرحى جراء قصف مركبة في حي الرمال وسط مدينة غزة

الإثنين 22 يونيو 2026 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهداء وجرحى جراء قصف مركبة في حي الرمال وسط مدينة غزة



غزة / سما /

تواصل قوات الجيش الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على قطاع غزة لليوم الـ257 على التوالي، رغم توقيعه بوساطة عربية وأمريكية في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025 بمدينة شرم الشيخ المصرية.

أوعلن الدفاع المدني في غزة عن ارتقاء شهيدين على الأقل وإصابة عدد من الأشخاص، إثر استهداف إسرائيلي بعدة غارات لمركبة من نوع جيب “توسان” في حي الرمال، بالقرب من مول الرحاب وسط مدينة غزة.

وشهدت الساعات الأولى من فجر الإثنين تسجيل أربعة انتهاكات جديدة لاتفاق التهدئة، تمثلت في عمليات إطلاق نار كثيف في المناطق الشرقية لمدينتي غزة وخانيونس.

كما أطلقت مروحيات إسرائيلية النار في محيط شرق مدينة غزة، بالتزامن مع قيام الآليات العسكرية بإطلاق النار باتجاه المناطق الشرقية للمدينة.

وفي السياق ذاته، أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل إنارة في أجواء حي التفاح شرقي مدينة غزة، فيما استهدفت نيران مكثفة من الآليات العسكرية مناطق شرقي مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

الأكثر قراءة اليوم

كاتب إسرائيلي : ترامب يدبر أكبر إهانة لنتنياهو في تاريخه

القناة 12 العبرية : الإدارة الأمريكية تتواصل سرًا مع المعارضة الإسرائيلية لإزاحة نتنياهو وإسقاط حكومته

مفاوضات جنيف ؛ إسرائيل تضع 3 شروط للانسحاب من الجنوب اللبناني وتتمسك بـ"المنطقة الأمنية"

إعلام ومال و” إيميلات” تحريضية وتخويفية.. لجان” آيباك” فتحت النار على”صفقة ترامب مع إيران ”

مصر وتركيا والسعودية وباكستان تدعو لتسريع مفاوضات واشنطن وطهران مع مراعاة المخاوف الأمنية لدول المنطقة

الأردن: تنفيذ أحكام بالإعدام بحق 6 مدانين في “قضايا إرهابية وجنائية”

استشهاد أسير من النقب داخل سجون الاحتلال

الأخبار الرئيسية

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن تصفية عنصرين في "حماس" شمال غزة

ترامب : حركة "حماس" لا تسبب مشاكل في قطاع غزة حاليا

سموتريتش يطالب بفرض حكم عسكري وإعادة الاستيطان في قطاع غزة

القناة 12 العبرية : الإدارة الأمريكية تتواصل سرًا مع المعارضة الإسرائيلية لإزاحة نتنياهو وإسقاط حكومته

IMG_5264

مصر وتركيا والسعودية وباكستان تدعو لتسريع مفاوضات واشنطن وطهران مع مراعاة المخاوف الأمنية لدول المنطقة