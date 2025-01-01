شهداء وجرحى جراء قصف مركبة في حي الرمال وسط مدينة غزة

غزة / سما /

تواصل قوات الجيش الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على قطاع غزة لليوم الـ257 على التوالي، رغم توقيعه بوساطة عربية وأمريكية في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025 بمدينة شرم الشيخ المصرية.

أوعلن الدفاع المدني في غزة عن ارتقاء شهيدين على الأقل وإصابة عدد من الأشخاص، إثر استهداف إسرائيلي بعدة غارات لمركبة من نوع جيب “توسان” في حي الرمال، بالقرب من مول الرحاب وسط مدينة غزة.

وشهدت الساعات الأولى من فجر الإثنين تسجيل أربعة انتهاكات جديدة لاتفاق التهدئة، تمثلت في عمليات إطلاق نار كثيف في المناطق الشرقية لمدينتي غزة وخانيونس.

كما أطلقت مروحيات إسرائيلية النار في محيط شرق مدينة غزة، بالتزامن مع قيام الآليات العسكرية بإطلاق النار باتجاه المناطق الشرقية للمدينة.

وفي السياق ذاته، أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل إنارة في أجواء حي التفاح شرقي مدينة غزة، فيما استهدفت نيران مكثفة من الآليات العسكرية مناطق شرقي مدينة خانيونس جنوبي القطاع.