جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن تصفية عنصرين في "حماس" شمال غزة

غزة / سما /

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم توجيه ضربتين استهدفتا شمال قطاع غزة، وأسفرتا عن اسشتهاد عنصرين في حركة "حماس".

وأشار الجيش في بيان له إلى أنه العنصرين جرى قتلهما في غارتين منفصلتين شمال قطاع غزة، وهما أحمد منير خليل الظاظا، الذي قال إنه كان ضابط هندسة في كتيبة جباليا الغربية، وحسين الصفدي الذي وصفه بقائد وحدة القناصة في مدينة غزة.

وذكر الجيش أن الظاظا كان مسؤولا عن تصنيع العبوات الناسفة وتوزيع الأسلحة، فيما اتهم الصفدي بقيادة هجمات قنص ضد قواته، مضيفا أن الغارتين نُفذتا باستخدام ذخائر دقيقة وتحت مراقبة جوية للحد من الأضرار المدنية على حد زعمه ، وأكد استمرار عملياته في المنطقة.