مستوطنون يحرقون غرفة زراعية وأشجاراً غرب سلفيت

رام الله/سما/

أحرق مستوطنون، فجر اليوم الاثنين، غرفة زراعية وعدداً من اشجار الزيتون في بلدة كفر الديك غرب سلفيت.

وأفاد الناشط محمود الديك، بأن مجموعة من المستوطنين أضرمت النار في غرفة زراعية تعود ملكيتها للمواطن مجدي علي احمد، تقع في منطقة "الوجه الشامي" من البلدة، ما أدى إلى احتراقها بالكامل، إضافة إلى احتراق عدد من الأشجار المحيطة بالموقع.

وأشار إلى أن النيران تسببت بخسائر مادية في الممتلكات الزراعية.

وتشهد المناطق الزراعية في كفر الديك بشكل متكرر اعتداءات من قبل المستوطنين، تشمل إحراق الممتلكات وتجريف الأراضي والاعتداء على الأشجار، في إطار التضييق على المواطنين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم.