مصر تهزم نيوزيلندا بثلاثية وتحقق أول فوز في تاريخها بكأس العالم

سما / وكالات /

حقق المنتخب المصري إنجازا تاريخيا بتسجيل أول انتصار له في نهائيات كأس العالم، بعدما قلب تأخره أمام نيوزيلندا إلى فوز مستحق بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمعهما بمدينة فانكوفر الكندية ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة في مونديال 2026.

ورفع "الفراعنة" رصيدهم إلى أربع نقاط ليتصدروا المجموعة، ويقتربوا بشكل كبير من حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ32، بعد أن استهلوا مشوارهم في البطولة بالتعادل مع بلجيكا. ويعد هذا الفوز الأول لمصر في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم، بعد ظهورها في نسخ 1934 و1990 و2018.

بدأت المباراة بأفضلية للمنتخب النيوزيلندي، الذي نجح في افتتاح التسجيل عبر فين سورمان في الدقيقة 16، مستفيدا من ركلة ركنية، فيما واصل الضغط وكاد أن يعزز تقدمه لولا تألق الحارس مصطفى شوبير، الذي أنقذ مرماه في أكثر من مناسبة.

ومع انطلاق الشوط الثاني، فرض المنتخب المصري سيطرته على مجريات اللعب، وتمكن مصطفى عبد الرؤوف من إدراك التعادل برأسية متقنة في الدقيقة 58، قبل أن يمنح محمد صلاح التقدم لمنتخب بلاده في الدقيقة 67، مسجلا هدفه الثالث في تاريخ مشاركاته بالمونديال، ليصبح الهداف المصري التاريخي في كأس العالم.

وقبل نهاية المباراة، عزز البديل محمود حسن النتيجة بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 82، ليؤكد تفوق المنتخب المصري ويحسم المواجهة لصالحه، بينما أهدر الفريق فرصة إضافة هدف رابع في الوقت بدل الضائع.

وعقب المباراة، أعرب صلاح عن سعادته بالإنجاز، مؤكدا أن هذا الفوز سيبقى محطة تاريخية في مسيرة الكرة المصرية، مشيرا إلى أن المنتخب سيطوي صفحة الانتصار سريعا استعدادا لمواجهة إيران في الجولة الأخيرة، والتي ستكون حاسمة في سباق التأهل.