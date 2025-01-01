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ترامب : حركة "حماس" لا تسبب مشاكل في قطاع غزة حاليا

الإثنين 22 يونيو 2026 08:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب : حركة "حماس" لا تسبب مشاكل في قطاع غزة حاليا



القدس المحتلة / سما /

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديث لشبكة "فوكس نيوز" إن حركة "حماس" لا تسبب مشاكل في قطاع غزة في الوقت الراهن.

وقال الرئيس الأمريكي إن حركة حماس "لا تسبب الكثير من المشاكل حاليا" في قطاع غزة، معتبرا أن الوقت يجب أن يمنح للمسار القائم كي يأخذ مجراه.

وأضاف أن التركيز الرئيسي للولايات المتحدة ينبغي أن ينصب على التوصل إلى اتفاق مع إيران، مؤكدا أن "الكثير من الملفات الأخرى ستجد طريقها إلى الحل بمجرد الانتهاء من الملف الإيراني".

وتأتي تصريحات ترامب بالتزامن مع انطلاق المفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا وسط جهود إقليمية ودولية للتوصل إلى اتفاق شامل بين الجانبين.

والاربعاء الماضي، قال ترامب إن حركة حماس أظهرت سلوكا "جيدا إلى حد ما" خلال الفترة الأخيرة، معربا عن أمله في أن يشكل الاتفاق الجاري العمل عليه مع إيران مدخلا لاتفاق سلام أوسع في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن الحركة التزمت الهدوء نسبيا مقارنة بالمراحل السابقة، مؤكدا أن الجهود مستمرة لنزع سلاحها رغم تعقيدات الواقع الذي نشأت فيه.

وتأتي تصريحات ترامب في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة رغم الهدنة الهشة السارية منذ أكتوبر 2025، وفي وقت تتمسك فيه حماس برفض تسليم سلاحها خارج إطار تسوية سياسية شاملة، بينما تشترط إسرائيل نزع سلاح الحركة لأي اتفاق مستقبلي.

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