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سموتريتش يطالب بفرض حكم عسكري وإعادة الاستيطان في قطاع غزة

الإثنين 22 يونيو 2026 08:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سموتريتش يطالب بفرض حكم عسكري وإعادة الاستيطان في قطاع غزة



القدس المحتلة / سما /

جدد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، دعواته المتطرفة لفرض سيادة إسرائيلية مطلقة على قطاع غزة، مطالباً بإنشاء إدارة عسكرية تتولى شؤون القطاع بشكل كامل.

واعتبر سموتريتش في تصريحات أدلى بها امس الأحد أن هذا التوجه يمثل المسار الوحيد المتاح أمام تل أبيب، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة العودة للنشاط الاستيطاني داخل حدود القطاع.

وفي سياق متصل بالواقع الميداني، كشفت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن تحديثات مأساوية لحصيلة العدوان المستمر، حيث ارتفع عدد الشهداء الموثقين إلى 73 ألفاً و32 شهيداً، فيما بلغت أعداد المصابين 173 ألفاً و357 جريحاً منذ الثامن من أكتوبر 2023. وأشارت الوزارة إلى أن الساعات الأربع والعشرين الماضية وحدها شهدت وصول 9 شهداء و41 إصابة إلى المستشفيات العاملة في القطاع.

لا يوجد حل آخر سوى أن تسيطر دولة الاحتلال بشكل كامل على قطاع غزة وتديره عبر إدارة عسكرية.

وأكدت مصادر طبية أن الأرقام المعلنة لا تشمل كافة الضحايا، إذ لا يزال المئات تحت أنقاض المباني المدمرة وفي الطرقات الوعرة. وأوضحت المصادر أن طواقم الدفاع المدني والإسعاف تواجه عجزاً كبيراً في الوصول إلى المفقودين نتيجة استمرار الاستهدافات ونقص الإمكانيات، مما يرجح زيادة فعلية في أعداد الضحايا عما يتم رصده رسمياً.

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