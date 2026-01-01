اختتام الجولة الأولى من مفاوضات سويسرا وسط تقدم مشجع

القدس المحتلة / سما /

أعلنت قطر وباكستان، فجر الإثنين، اختتام الجولة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وإيران، التي استضافها منتجع بورغنشتوك في سويسرا، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في إسلام آباد.

وأوضح بيان قطري-باكستاني مشترك أن المحادثات جرت في أجواء إيجابية وبناءة، وأسفرت عن تحقيق تقدم وُصف بالمشجع، مع الاتفاق على إنشاء آلية لاستمرار المباحثات الفنية بين الأطراف خلال الأيام المقبلة.

واتفقت الأطراف، استنادا إلى مذكرة التفاهم، على تشكيل لجنة رفيعة المستوى للإشراف السياسي على جهود الوساطة، يتولى كبيرا المفاوضين رفع تقارير دورية إليها، إلى جانب قيادتهما فرق عمل متخصصة تعنى بالملف النووي والعقوبات وآليات المتابعة وتسوية النزاعات، بما يضمن تنفيذ بنود المذكرة، إضافة إلى بحث القضايا ذات الصلة.

كما أقرت اللجنة خريطة طريق تستهدف التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما، مع إطلاق جولة جديدة من المحادثات الفنية بشكل فوري، فضلاً عن إنشاء قناة اتصال مباشرة بين الأطراف لتفادي الحوادث وسوء الفهم، وضمان سلامة الملاحة التجارية في مضيق هرمز.

وفيما يتعلق بالملف اللبناني، اتفقت الأطراف على تشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم الولايات المتحدة وإيران ولبنان، وبوساطة قطرية وباكستانية، بهدف منع التصعيد وضمان الالتزام بوقف العمليات العسكرية وفقًا لما نصت عليه مذكرة التفاهم.

وأشار البيان إلى أن المحادثات الفنية ستتواصل طوال الأسبوع في منتجع بورغنشتوك لمناقشة مختلف الملفات، مؤكداً استمرار جهود الوساطة القطرية والباكستانية للوصول إلى اتفاق نهائي، ومثمناً التزام واشنطن وطهران بمواصلة المسار الدبلوماسي.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن جهود الوساطة القطرية والباكستانية حققت تقدمًا كبيرًا باتجاه إنهاء الحرب في لبنان، معتبراً أن أول اختبار حقيقي سيكون من خلال آلية منع الاحتكاك في لبنان.

وأضاف عراقجي أن التفاهمات شملت إعفاء صادرات النفط الإيرانية، ورفع الحصار، والإفراج الفوري عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة، إلى جانب إطلاق خطة لإعادة الإعمار في إيران.

وكانت الولايات المتحدة وإيران، بوساطة باكستانية، قد أعلنتا في 15 حزيران/يونيو الجاري التوصل إلى مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء الحرب التي اندلعت بين الطرفين عقب الهجوم الذي بدأ في 28 شباط/فبراير الماضي.