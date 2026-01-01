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شهيدان وإصابة آخر برصاص الاحتلال في بيت أمر شمال الخليل

الإثنين 22 يونيو 2026 08:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهيدان وإصابة آخر برصاص الاحتلال في بيت أمر شمال الخليل



رام الله/سما/

استشهد منتصف الليلة الماضية، كل من عيسى عرفات إسماعيل عوض (18 عاماً) ورضا سامي حسن عوض (15 عاماً)، إثر إصابتهما بالرصاص في الرأس والبطن، فيما أصيب شاب آخر وتم نقله إلى المستشفى في مدينة الخليل.

وقال الناشط الإعلامي في بلدة بيت أمر، محمد عياد عوض، إن جثماني الشهيدين احتجزتهما قوات الاحتلال عقب الحادثة قرب مستوطنة "كرمي تسور" جنوب البلدة، مشيراً إلى أن بيت أمر تشهد اليوم إضراباً عاماً وحداداً على أرواح الشهداء.

ووفقاً لعوض، أطلق مستوطنون النار باتجاه الشهيدين.

وفي المقابل، قال متحدث باسم جيش الاحتلال، إن قوات من الوحدة 636 أطلقت النار خلال كمين قرب مستوطنة "كرمي تسور"، بعد رصد أشخاص قال إنهم ألقوا زجاجات حارقة وأشعلوا إطارات في المنطقة، مضيفاً أن القوات قتلت شخصين وحيّدت آخر دون وقوع إصابات في صفوف الجنود.

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